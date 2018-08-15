河馬從後方突襲 吳鵬德想救人被咬傷

2018-08-15

肯亞團23人歷劫返國

〔記者姚介修、呂伊萱／綜合報導〕「河馬突然衝出來，張明川被牠從後面撲倒，一口咬住頭部，要把他拖進湖裡，」參加鶴悠旅行社「肯亞動物大遷徙」旅行團遭河馬咬傷的吳鵬德心有餘悸地說：「當時只想著要救人，就舉起腳架攻擊河馬的眼睛，結果河馬放開張明川，轉向攻擊自己，一口咬住左腳。」

3人留在肯亞治療

鶴悠旅行團十一日在肯亞納依瓦莎湖遭河馬竄出攻擊，造成張明川死亡、吳鵬德受傷，搭乘遊覽車返回飯店休息途中又發生車禍。目前仍有三人在肯亞治療，另外廿三名團員昨日下午四時搭機返台，吳鵬德說短期內不會參加這樣的旅行，大部分的團員則說終於回家了。

冠裕機械董事長吳鵬德回憶，他們入住肯亞納依瓦莎湖（Lake Naivasha）旁的旅館，他與三名團員到飯店指定的安全區域內拍照，結束後，兩名團員走在前面，張明川走在最後面。離開湖面沒多遠，突然聽到怪聲，回頭看發現河馬衝出來，從後面撲倒張明川，攻擊事件只有三秒鐘，他只有一秒鐘時間決定要逃跑或是回頭救人。吳鵬德接著舉起腳架攻擊河馬的眼睛，河馬轉而撲向他，他失去意識，幸好一對外籍夫妻跑來協助，河馬才鬆口跑回湖裡。

咬人河馬被捕殺惹議

這隻河馬不久就被捕殺，引來當地輿論討論。一來河馬攻擊民眾事件不斷，但肯亞政府通常未特別處理。其次，環保人士不滿湖邊的地產過度開發，「應該反思的是我們是否讓遊客太靠近野生動物棲息地了？」

河馬事件也再次引發反中情緒。據指出，中國在多個非洲國家進行基礎建設，包括在肯亞興建鐵路，當地青年認為此舉導致他們失去工作機會，數週前才剛有數百人舉行抗議行動。

中國協助？統戰手法！

外交部昨針對中國媒體「中國大使館協助」的相關報導澄清說，中國大使館僅致電我團領隊一次，領隊回答「沒有需要」，中國也就沒有提供協助。外交部提醒，中國媒體的說法是「欺瞞的統戰手法」。