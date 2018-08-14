46人「鯨」險！ 賞鯨船變火燒船

2018-08-14

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮鯨世界賞鯨船「花東二號」，昨下午一時十分從花蓮港出港約廿分鐘後，就在港外二海里處起火，火舌疑似從輪機室向上燃燒，濃濃黑煙直竄天際，所幸船長緊急聯絡附近兩艘賞鯨船，將船上四十六人平安送回花蓮港；遊客下船後驚魂未定，心有餘悸直呼：「命大！躲過一劫。」

「花東二號」賞鯨船昨發生火燒船事件，火勢燃燒迅速，起火後不到十分鐘，整艘船陷入火海。船上遊客四十四人、船員兩人，約在下午二時十一分脫困、無人傷亡，僅有一名婦人在逃生時大腿拉傷，送醫治療後無礙。

遭火舌吞噬的「花東二號」，在兩艘海巡艇、賞鯨船「花東一號」及吉利豐一號漁船協助下滅火，由漁船拖至東堤外暫泊，並交由花蓮港務消防隊進行火場鑑識，釐清起火原因；業者初估損失恐達上千萬元。

「嚇都嚇死了！」來自嘉義、帶著家人賞鯨的張姓遊客表示，第一次賞鯨就遇到火警很嚇人，火勢竄燒相當快，還好附近船隻緊急支援，趕緊將遊客拖上船，不然再差五分鐘就會陷入火海，下次不敢再搭船了。

安檢合格 疑因機艙起火殃及油箱

花蓮鯨世界負責人邱錫棟表示，接獲船長通報船艙冒煙後，緊急通知周邊友船前去救援，可能是機艙起火波及油箱，第一時間就把所有遊客及船員撤離到安全船隻「鯨世界三號」，「船燒了沒有關係，人絕對不能出事」。後續將檢討起火原因及問題，並負責到底。

邱錫棟說明，「花東二號」船齡十七年，可承載四十七人，每年都有定期保養與檢測，四年前還更新引擎及硬體設備，開業迄今並未發生過起火事件。

花蓮縣政府農業處漁牧科科長黃耀興表示，賞鯨船每年都要經過航港局航務中心檢測，並進行傷害及意外險投保，「花東二號」在今年三月廿七日通過檢查且合格，娛樂漁業漁船使用許可證均於有效期限內，符合相關規定。花蓮港務消防隊表示，已針對失火原因進行火場鑑定。