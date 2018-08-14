河馬地域性強 受到威脅就會反撲

2018-08-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕東非動物大遷徙被聯合國列為「世界自然遺產」，每年吸引約千名國人觀賞斑馬、羚羊集體遷徙的壯觀場面。旅遊業者強調，河馬地域性強，行前領隊和旅館都會提醒團員不要靠近湖邊和河馬，該案例可能是旅客太靠近河馬才會遭到攻擊。

每年千名國人遊肯亞 領隊會提醒遠離動物

專辦非洲旅遊團的「左右旅遊」負責人施聖亭表示，肯亞團屬於高價團，但台灣每年仍有超過一千名旅客前往，客群大多是四十至六十歲的中壯年；此次事發地點是當地熱門景點，入住的飯店Lake Naivasha Sopa Lodge就在納依瓦莎湖邊，可直接欣賞各種鳥類、河馬，湖邊有木製架高走道平台，旅客可在上面行走。

施聖亭指出，河馬地域性強，一旦感受到領域被侵犯，就有可能產生攻擊行為，當地每年都有六、七件河馬攻擊當地人的意外，但在白天攻擊遊客確實少見。該案例可能是遊客太靠近湖邊，才遭受攻擊。

東華大學環境學院院長裴家騏表示，河馬雖為草食性動物，看似動作緩慢、溫馴，一般都將河馬塑造成胖嘟嘟的可愛形象，但河馬體積龐大，在水裡動作快，陸地上動作更快，看起來平易近人，其實不然。不同動物的紅線不同，建議民眾靠近之前要做足功課，否則還是勿過度接近。

至於旅行社指河馬一般白天不太出現，裴家騏表示，不應將動物歸類成同一類型，就像人類一樣，有人是夜貓子、有人早起，河馬也有不同個性。重點是，面臨突如其來的意外時，如何事先做好準備。