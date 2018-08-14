長蛆噁蛋液 流入新北、桃竹苗72店家

2018-08-14

〔記者陳昀、林惠琴／綜合報導〕桃園市元山蛋品行被爆出從二○一六年起收購變質、腐敗蛋品，再製成一般液蛋販售給桃竹苗、新北地區不知情的糕餅、團膳業達七十二家。桃園市衛生局除了封存元山還未出貨的二萬六八二○．五公斤逾期蛋液，昨天再從下游業者回收一一六六．八公斤，並要求銷毀半成品、成品；對照元山過去每月銷售一萬三千二百公斤液蛋，恐有眾多噁蛋已被民眾吃下肚。

追回1166公斤 多數下肚

立法院國民黨團昨天召開記者會，質疑桃園市衛生局放水，前桃園縣長吳志揚也列席。桃園市政府回應說，「吳縣府時代，少查少驗無罰款」，此案是衛生局與桃園地檢署聯手破獲的，藍委顛倒是非。

桃市衛生局食品管理暨檢驗科科長關百娟表示，二○一五年至今曾查核元山蛋品行平鎮、龍潭廠共廿五次，每次都有發現違規，諸如冷藏溫度不夠、機械骯髒、廢棄物清運紀錄未詳實記載等缺失，但複查又都符合規定，礙於法規無法重複開罰。另抽驗液蛋產品十三次，其中二次驗出沙門氏菌，都依食安法各裁處六萬元。

加工食品蛋品未規範

農委會畜牧處家禽生產科長李宜謙表示，沾糞、破損蛋品只能做堆肥，絕非元山蛋品行所稱「業界都這樣」。不過，沾糞、破殼蛋品不可用於加工食品一事，衛福部食藥署並無明確的規範，希望食藥署具體訂定蛋品標準，讓牧場有所遵循。

食藥署簡任秘書謝碧蓮則指出，蛋品有破損或其他毀壞情形，可能就有微生物入侵造成污染的風險，依照食品安全衛生管理法規定，明顯不可用於食品製造業，牧場應該要有基本的認知。