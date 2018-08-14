不肖廠商勾結地主 收廢油偷倒山區

2018-08-14

〔記者楊政郡、萬于甄／綜合報導〕台中不肖廠商瑞油公司夥同龍井區竹坑段山區地主設置兩個大型油槽，暫存從高雄工業區運來的廢棄切削油（金屬加工的冷卻潤滑劑），再利用深夜偷偷排入地表、山谷，嚴重污染當地土質、地下水及環境。台中檢警經一年餘偵查，依違反廢棄物清理法起訴瑞油何姓廠長、司機、地主等六人，以及運廢油的松達交通公司。

廠長、司機、地主等6人送辦

檢方指出，二○一六年十一月間，保七總隊第三大隊據報在龍井區竹坑段偏僻山區 ，發現十五公噸和廿公噸的兩個大型油槽，進而查出發現瑞油公司掛羊頭賣狗肉；瑞油表面上回收潤滑油再利用，但其實無廢棄物清除、處理許可執照，何姓廠長更與林姓前司機共謀，向高雄工業區內廠商收取廢棄切削油，以每車三萬元代價代為處理及清除。

但事實上，何某等委由松達公司傅姓司機駕駛油罐車前往載運，部分載運到龍井區竹坑段這處偏僻山區、王姓地主的山坡地，暫存在由王姓地主設置的兩大型油槽內，利用深夜或找機會直接排放，大賺黑心錢。

檢方查出，為了逃避查緝，瑞油向高雄地區「林小姐」收取廢棄切削油後，先指示油罐車開到高雄市岡山區路旁，司機離開現場後，廠商才載運廢棄切削油前來灌注，注滿後再由原來的司機開到台中龍井區竹坑段上述兩個大型油槽，僅部分送到瑞油進行油水分離。

瑞油公司廠房設在南崗工業區，記者致電何姓廠長，截稿前未接到回電；至於位於台南永康的松達公司，記者昨前往採訪，員工僅說老闆不在，也不方便回應。