阻絕洋垃圾 廢塑膠、廢紙管制進口／溫室氣體抵換新增微型規模類別 8萬家中小企業適用

2018-08-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國去年底禁止進口包含生活來源的廢塑膠、未經分揀的廢紙等四大類廿四種固體廢棄物，導致洋垃圾轉向他國，國內廢塑膠及廢紙進口量也因而暴增。環保署昨預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，限制進口廢塑膠和廢紙材質，未來進口者僅限合法工廠。

環保署廢管處表示，產業用料的廢塑膠及廢紙進口原無需申請廢棄物輸入許可，是因兩者為國內製造業所需原料，可替代部分原生料使用。但受到中國禁令影響，今年上半年廢塑膠國內進口量增加約為去年同期二．五倍，且影響國內廢塑膠及廢紙的收購價格。

限合法工廠申請 有效追蹤管理流向

環保署昨預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，規定熱塑型廢塑膠的來源須為製造塑膠製程產生的下腳料或不良品，僅限單一材質或單一型態的塑膠，且不含醫療廢棄物。廢紙部分，則僅限回收的未漂白牛皮紙、紙板及瓦楞紙，且不得夾雜非紙材質。

環保署也規定，兩者的進口者身分須為依法辦理工廠登記或符合免辦理登記的工廠輸入、使用；除可避免他國不收受的廢棄物進口至國內，也能讓符合工廠登記或依法免辦理登記的製造業維持現況進口使用，環保署也能有效追蹤管理其進口後之流向，同時也將持續與財政部關務署加強邊境查驗。

取得碳權後 可與大企業買賣抵換

此外，為了鼓勵小型企業加入減碳行列，環保署昨也預告修正溫室氣體抵換專案管理辦法，新增微型規模抵換專案類別，適用對象包含小型排放源、運輸及住商（如商辦大樓及住宿業等），估計有八萬家業者可適用。據估計，八萬家業者中若有一％業者加入，一家業者估計一年減碳約九千公噸，一年就可減七百五十萬噸排碳量，比基隆協和電廠每年約六百萬噸的排碳量還要多。

環保署指出，符合微型規模的條件須再生能源總裝置容量小於五千瓩、年節電量小於兩千萬度等。業者只要提出非法規要求的減量計畫，經審核通過後，若達到實質減量就可取得碳權，取得碳權的業者未來可利用在環評抵減或是在未來溫室氣體總量管制上路後，與大企業進行買賣抵換。