撇除中國天朝史觀 歷史老師：不必再填鴨

2018-08-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教社會領綱中，針對歷史已定調撇除「中國天朝史觀」，對此，多位高中歷史教師表示肯定，認為不必再如過去強調填鴨知識，而用主題讓學生深入思辨，強調「歷史不是記憶過去，歷史是要讓學生從過去的經驗知識當中，去產生智慧，去對應未來！」

符合當代史學趨勢

新北市三民高中歷史老師張文隆表示，以前都從中國朝代政治史，再談到對外關係，並習慣「天朝觀點」，先講中國、再講周邊，以中國為中心，但其實後現代主義浪潮下，講求「去中心化」思維，不該再以中國這個天朝為主，而是東亞各民族間平行互動，如此也符合當代史學趨勢。

張文隆說，過去歷史課都太著重知識，一直對學生填鴨，導致學生不會思考，但高中階段，應讓學子針對主題進行深入思辨，老師不該只純粹當個「書架」，把知識快速複製，反而應該因應資訊社會，教會學子快速搜尋資料，但要學會整理歸納，並提出解決對策等。

學生：應先認識台灣史

嘉南藥理科技大學學生游騰傑認為，以前所學的歷史，分中國、台灣及世界，但厭惡該分類，且甚至有人認為在大學歷史系根本用不上，原因是該分類與自身關係不大，學生無法實際驗證，最後就僅能記憶背誦。在人人喊說要國際觀，但我們對於腳下土地又了解多少？過去清大榮譽教授李家同曾批年輕人不知希特勒是德國人，但結果李家同也是錯的，希特勒是奧地利人，可見這些強背的知識，對學子根本無感。

若未來歷史教育中，只是在中國、台灣等基礎上，再添加國際互動，卻缺乏跟在地文化的交流、互動，學子面對這些知識根本沒溫度沒感覺，一切又將回到「背多分」，呼籲學生應要先從台灣在地出發，才能真正有助國際觀開展。