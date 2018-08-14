社會領綱納轉型正義 過半同意／在不增加總教學時數下 重新檢視調整內容

2018-08-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕轉型正義從小開始！教育部昨審議十二年國教社會領綱，有委員提案納入轉型正義相關內容，獲在場委員過半數同意，在不增加總教學時數的前提下，將由課綱研修小組重新檢視所有學習內容中，與歷史正義、轉型正義相關的條目，進行必要調整與補充說明。

課審委員學生代表蕭竹均日前提案，要求社會領綱增列「轉型正義」議題，因台灣不管是原住民轉型正義，或遭國民黨壓迫之轉型正義，都需要讓下一代了解，未來學子也應了解陳文成、鄭南榕等人在國民黨威權統治下的犧牲等。

教育部昨持續召開課審大會、快馬加鞭審議社會領域課綱；次長林騰蛟表示，轉型正義是持續性工作，且在立法院促進轉型正義條例出來前就展開，其精神是維護憲政民主秩序、促進和諧，因此課綱處理轉型正義，是依據學生學習階段，從同理關懷、分析思辨，及人權與憲政民主概念下，建立歷史脈絡，循序安排。

國小課程開始提醒違反人權事件

國家教育研究院助理研究員、社會科領域研修委員楊秀菁表示，目前課綱案其實已有部分處理轉型正義，主要有兩部分，一是建立人權與民主秩序概念，二是掌握歷史脈絡，國小就開始提醒學生違反人權的事件，如何適當救助，點出國家有時不見得保護人民安全，會對群體跟個人造成傷害等，在學習內容方面如國中會討論二二八事件、國民黨白色恐怖等。

最後有課審委員提案，「請研修小組在不增加教學總節數之前提下，檢視學習內容與轉型正義有關條目及其說明之完整性是否妥適，並進行必要之調整與補充說明。」投票表決，在場三十二人中過半同意，零票不同意，正式通過，社會領綱確定納入轉型正義議題，但在不增加教學時數下，由研修小組重新檢視調整內容。