食藥署查16次 元山均違反衛生規範

2018-08-13

〔記者林惠琴／台北報導〕二○一六年起，政府啟動高風險產品稽查，蛋品為其中一項，衛福部食藥署北區管理中心主任邱秀儀昨日表示，當時元山蛋品行已在加強查核名單中，從前年至今年共計查核元山蛋品行十六次，包含二○一六年六次、二○一七年八次，今年兩次，每次均有違反「食品良好衛生規範準則（ＧＨＰ）」，出現器械骯髒、冷藏溫度不夠、廢棄物清運紀錄沒有詳實記載等情形，但經複查均合格，因此未開罰。

7件問題產品送檢 兩週後出爐

邱秀儀指出，元山蛋品行銷售蛋白液蛋、蛋黃液蛋、整顆蛋等液蛋，過去累計抽驗廿五件液蛋的動物用藥、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、戴奧辛等項目，但僅於今年六月首度檢出蛋白液蛋含有沙門氏菌，依照「食品安全衛生管理法」開罰六萬。

邱秀儀說明，元山位於平鎮和龍潭的兩個工廠，環境十分髒亂，蛋品的產製過程確實違反法規，但對人體的危害程度仍要視每顆蛋的狀況而定，就像有時有些蛋品逾期卻保存良好並未臭酸、食用後也未必發生不適，很難評估實際對健康的傷害。

邱秀儀強調，已至元山蛋品行抽樣約七件問題產品，檢驗結果兩週後出爐，屆時視違規程度，除「食安法」可開罰六萬至兩億元外，不排除再按是否惡意與其他影響層面等考量，進一步加重嚴懲。