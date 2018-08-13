蛋液發霉長蛆 查封逾2.6萬公斤

2018-08-13

〔記者陳昀、魏瑾筠、陳冠備／綜合報導〕桃園市元山蛋品行疑似長期收購變質、發霉、長蛆的蛋品，混入一般液蛋後，販售給桃竹苗地區不知情的糕餅業者等。業者為規避稽查，還專挑假日公務員沒上班時製作液蛋，估算從二○一六年大批收購轉賣以來，已獲利近七百萬元，業者被抓包時還辯稱，「業界都這樣」！

牟利近700萬 業者辯「大家都這樣」

桃園地檢署前天率員，兵分二路到元山蛋品行二處工廠稽查，於平鎮廠發現即將過期的次級蛋品及變質、腐敗的不良蛋品，業者趁假日再製，現場封存一六二○．五公斤液蛋並命其暫停作業；龍潭廠更查獲貯存的二萬五二○○公斤逾期液蛋，共計二萬六八二○．五公斤，現場不少蛋品都已發霉、長蛆。業者被抓包時竟說：「再製時會挑出來。」

檢調人員指出，元山蛋品涉嫌從二○一六年起大量收購、轉賣次級蛋品再製液蛋，估算每瓶液蛋淨利約廿二元，依每週三千三百瓶銷量來看，一週就能賺進七萬二千六百元，二年來已獲利近七百萬元。

衛生局指出，元山蛋品主要供應桃竹苗四縣市的團膳業、烘焙坊，不少麵包糕餅店、自助餐店恐都中鏢，但下游流向得進一步核對帳冊才能公布，已勒令元山蛋品停業、全面回收流入市面的液蛋，將依食品安全衛生管理法對元山蛋品開罰六萬至二億元罰鍰。

桃園衛生局指出，桃園除了八月初被起訴、已停業的萇記泰安蛋品，桃園仍有三家蛋品加工廠，其中僅元山蛋品有查獲異常，另二家通過檢驗。

團膳業、烘焙坊、自助餐店恐中鏢

桃園地檢署接獲民眾檢舉追查，十一日搜索元山蛋品工廠、冷凍倉庫，及負責人蕭卓福（六十五歲）、蕭文河（四十一歲）父子的住處，查扣相關帳冊、交易明細、手機等證物，傳喚被告及證人共十七人，昨天訊後認定蕭姓父子涉犯「刑法」之三人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌，分別以五十萬元及十萬元交保候傳。

「丟水煮蛋可惜」業者曾助弱勢

諷刺的是，元山蛋品在二○一五年曾日捐二百斤水煮蛋給桃園市多家社福機構，因「行善」而登上媒體版面。當時蕭卓福宣稱，水煮蛋賣相差、丟掉可惜，照顧弱勢「何樂不為？」如今卻賣「黑心蛋」被檢方與衛生單位查獲。

桃園檢方進行調查發現，元山蛋品行部分蛋品來自彰化芳苑一處養雞場，但彰化縣衛生局長葉彥伯表示，十一日到芳苑該處蛋場進行稽查，沒有發現「發霉長蛆蛋液」。

記者昨日下午前往該處養雞場，業者不在，致電也無人接通，現場只有一名外籍勞工。他表示，不清楚出貨狀況，蛋品出貨都會貼上產銷履歷標章。