南韓開放電子煙 青少年吸食率激增8倍

2018-08-13

〔記者林惠琴／台北報導〕新興菸品正在翻轉吸菸方式，衛福部國健署認為，國內尚未開放電子煙，成人吸食比例僅約一％，但青少年已達三、四％，一旦開放恐導致吸食人數大增，南韓就是最好的借鏡。電子煙業者則認為，電子煙成分較單純，毒性較低，也有醫師認同部分說法。

中研院法律學研究所副研究員吳全峰指出，現在新興菸品多元化，不只販售有整潔、明亮的獨立店面，外型也不再是印象中的紙菸模樣，而是具有多種外觀與圖案，青少年拿在手上，不容易被辨認出是菸品，可能更容易導致孩子成為癮君子。

國健署科長張志嵩提及，以國情相近的亞洲國家來說，南韓二○○八開放電子煙上市，原本十三至十八歲青少年電子煙使用率僅約○．五％，但二○一一年時，激增至四．七％，我國應該引以為鑑，對電子煙要全面管制。

74％電子煙驗出尼古丁

張志嵩指出，許多民眾以為電子煙較紙菸無害，但食藥署曾檢驗五千多件電子煙發現，尼古丁檢出率高達七十四％。一般電子煙尼古丁濃度為每毫升約六毫克，以一瓶卅毫升補充液含一八○毫克尼古丁計算，相當於二二五支紙菸、超過十一包菸；若以每支煙匣可注入二至六毫升計算，尼古丁量約相當於十二至卅六根紙菸。

台灣電子煙產業發展協會籌備處秘書長王郁揚坦言，電子煙尼古丁含量高，但影響是成癮，不像紙菸含有焦油等多種致癌物，強調電子煙主要含有丙二醇、丙三醇、香料與尼古丁，成分相對單純，對健康危害較低。

電子煙致癌物較紙菸少

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑則認為，電子煙多使用植物油，與紙菸的焦油不同，電子煙致癌物可能僅為紙菸的五至十％，且可調整電壓、尼古丁濃度等，因此無法說業者陳述完全錯誤，只是雖然致癌物含量減少，但安全性仍有待評估，過去菸害花了數十年才證實，政府採取管制也是合理。

薛光傑建議，若要將電子煙當成戒菸工具，不如到戒菸門診使用低尼古丁含量的戒菸口香糖、貼片等，安全性較高。

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