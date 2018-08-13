國三升高一 吸菸率驟增3％

2018-08-13

〔記者林惠琴／台北報導〕暑假期間是青少年最容易受到菸品誘惑的時期，尤其國三升上高一，吸菸率往往驟增，衛福部國健署統計，目前青少年吸菸仍以紙菸比例較高，但電子煙成長較明顯；影響吸菸行為從好友、父母有無吸菸到零用錢多寡均有，學者建議紙菸、電子煙均須加強管理。

國健署菸害防制組長羅素英表示，二○一二至二○一七年長期追蹤青少年吸菸行為發現，吸食紙菸會隨年級成長增加，二○一二年的國一生吸菸率四．五％，每升上一個年級，吸菸率多呈升高趨勢，尤其國三生六．一％到高一生九．一％增幅最多，到去年高三生吸菸率已達九．九％；吸食電子煙也是國三生二．四％到高一生三．九％增幅最高，顯示國中升高中可能是影響孩子抽菸最關鍵時期。

吸紙菸比率下降 電子煙明顯攀升

國健署統計進一步分析青少年吸菸行為，二○一四年至去年，國中生吸食紙菸從五％降至二．七％、高中職從十一．五％降至八．三％，但仍為大宗；吸食電子煙國中生從二％升至二○一六年的三．七％、高中職生從二．一％升至四．八％，去年分別略降至二．五％、四．五％，成長趨勢仍高於紙菸。

陽明大學衛生福利研究所教授李玉春研究發現，好友、父母吸菸，以及有使用其他菸品、零用錢或打工收入較多、男性、菸品公司提供免費菸品等情況下，青少年吸菸比例較高。

李玉春認為，紙菸與電子煙均要加強管理，在紙菸方面，建議定期評估、持續提高菸稅、菸捐，至少要占菸價達七十％，並提高圖文警示面積，同時可直接規範菸品中危害物質的容許量，且限制促銷、禁止在教育或文化場所半徑五百公尺內展示與販售；電子煙方面，則須強化管制相關新興菸品，防堵青少年接觸，並把關網路平台相關資訊。

消基會董事長游開雄也強調，應該要防止青少年接觸菸品，可推廣在門市收銀機上加設提醒系統，當有民眾購買菸品時，必須留意購買人身分，並在學生經常聚集停留的區域建立販菸查核熱點，同時增加查核商店的家數。

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