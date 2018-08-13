國小社會領綱 增列表意權、不受歧視權

2018-08-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部昨持續審議社會領域綱要，其中針對國小增列「表意權」、「不受歧視權」等內容，盼讓國小學童學習表達力，也同時明白不可因外觀、身分等因素歧視，避免原住民孩子被稱「番仔」，或是窮小孩遭排擠霸凌等情況發生。

課審大會委員、全教總副秘書長李雅菁表示，根據國際兒童權利公約，兒童有表達自己意見的權利及不受歧視的權利，站在教師團體立場也非常支持，昨課審大會將其列入國小社會領綱中，獲在場委員無異議通過。

課審委員學生代表、台灣師範大學博士生吳律德表示，老師應引導孩子明白表意權是兒童的基本權利，建構學童提問、提出想法等；還要教會孩子不受歧視，更重要是教會孩子「反應」，可與性平教育、性騷擾防治等觀念結合，讓孩子學習表達「不願被歧視」、「不願被騷擾」等想法。

消弭族群、經濟、成績等歧視

李雅菁認為，應透過教育讓孩童理解，並非所有大人的表達都是對的，即使年齡小、表達能力不好，也應多學習自我表達力；另有原住民課審委員提出不受歧視提案，除族群之外，尚有家庭經濟、背景等，會影響孩子不自覺的歧視行為，都應改善。

課審委員之一、社區大學全國促進會理事長謝國清也說，過去課堂上多是老師為尊，單獨陳述，未來增加孩子表意權，是很好的發展，但也要教會孩子尊重他人發言等。現今強調平權時代，不受歧視的互相尊重很重要，成績等都不該是歧視理由，也要透過教育消弭有形跟無形的同儕、師長間的歧視與霸凌，讓孩子更願意表達想法、不受威權阻礙。