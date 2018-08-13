海拔最高測速桿 油門催過30就喀嚓

2018-08-13

〔記者佟振國／南投報導〕當心荷包失血！國內熱門旅遊路線的南投縣仁愛鄉台十四甲線清境農場路段，最近新設一支全國海拔最高固定測速照相桿，縣警局交通隊近期將公告啟用取締違規超速，由於該下坡路段限速僅卅公里，民眾PO文提醒「以後經過這裡最好乖乖踩煞車，以免收到警方的紅色炸彈。」但也有人哀嚎：「時速卅公里不知道要怎麼開車了！」

仁愛鄉台十四甲線合歡山公路沿途有清境農場、台大梅峰農場、合歡山等景點，又是中部山區往返花蓮、台中梨山與宜蘭的必經要道，不論平時、假日的車流量都相當大，下坡路段更易生交通事故，最近南投縣警局交通隊就在台十四甲線指標八公里、清境農場假日急診醫療站前，設置固定測速照相桿，取締下坡違規超速行為。

目前測速桿的鏡頭還罩著黑色塑膠袋，尚未運作，但已有民眾的導航設備圖資迅速更新，已提醒該路段有固定測速桿，交通隊指出，固定測速桿已完成檢測，前方一百公尺處也設置測速取締警示新標誌，近期即可公告啟用。

交通隊表示，台十四甲線清境農場路段連續下坡與彎道，又是遊客進出最頻繁的路段，常因車速過快發生交通事故，去年十月一輛遊覽車於國民賓館前失控撞路樹，釀成嚴重死傷，事故發生後經道安會報決議設置固定測速照相桿。

仁愛鄉內道路過去未設置固定測速桿，清境農場的測速桿是全鄉有史以來首支，當地海拔已達一千八百公尺，不僅是全縣，也是全國最高的固定測速桿。

目前該路段的速限是卅公里，遊客表示，以後經過這裡最好乖乖踩煞車，依測速照相誤差容許值五至十公里，最好不要超過四十公里，以免跟荷包過不去，但也有人抱怨，時速卅公里不知道要怎麼開車了，建議放寬。

交通隊指出，目前公路單位規定的限速就是卅公里，可以進一步透過道安會報研商。

  • 南投縣仁愛鄉台十四甲線指標八公里清境農場下坡路段已設置固定測速桿，限速三十公里，警方近期將公告啟用抓超速。（記者佟振國攝）

    南投縣仁愛鄉台十四甲線指標八公里清境農場下坡路段已設置固定測速桿，限速三十公里，警方近期將公告啟用抓超速。（記者佟振國攝）

  • 南投縣仁愛鄉台十四甲線指標八公里清境農場下坡路段已設置固定測速桿，限速三十公里，警方近期將公告啟用抓超速。（記者佟振國攝）

    南投縣仁愛鄉台十四甲線指標八公里清境農場下坡路段已設置固定測速桿，限速三十公里，警方近期將公告啟用抓超速。（記者佟振國攝）

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