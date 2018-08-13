海拔最高測速桿 油門催過30就喀嚓

2018-08-13

〔記者佟振國／南投報導〕當心荷包失血！國內熱門旅遊路線的南投縣仁愛鄉台十四甲線清境農場路段，最近新設一支全國海拔最高固定測速照相桿，縣警局交通隊近期將公告啟用取締違規超速，由於該下坡路段限速僅卅公里，民眾PO文提醒「以後經過這裡最好乖乖踩煞車，以免收到警方的紅色炸彈。」但也有人哀嚎：「時速卅公里不知道要怎麼開車了！」

仁愛鄉台十四甲線合歡山公路沿途有清境農場、台大梅峰農場、合歡山等景點，又是中部山區往返花蓮、台中梨山與宜蘭的必經要道，不論平時、假日的車流量都相當大，下坡路段更易生交通事故，最近南投縣警局交通隊就在台十四甲線指標八公里、清境農場假日急診醫療站前，設置固定測速照相桿，取締下坡違規超速行為。

目前測速桿的鏡頭還罩著黑色塑膠袋，尚未運作，但已有民眾的導航設備圖資迅速更新，已提醒該路段有固定測速桿，交通隊指出，固定測速桿已完成檢測，前方一百公尺處也設置測速取締警示新標誌，近期即可公告啟用。

交通隊表示，台十四甲線清境農場路段連續下坡與彎道，又是遊客進出最頻繁的路段，常因車速過快發生交通事故，去年十月一輛遊覽車於國民賓館前失控撞路樹，釀成嚴重死傷，事故發生後經道安會報決議設置固定測速照相桿。

仁愛鄉內道路過去未設置固定測速桿，清境農場的測速桿是全鄉有史以來首支，當地海拔已達一千八百公尺，不僅是全縣，也是全國最高的固定測速桿。

目前該路段的速限是卅公里，遊客表示，以後經過這裡最好乖乖踩煞車，依測速照相誤差容許值五至十公里，最好不要超過四十公里，以免跟荷包過不去，但也有人抱怨，時速卅公里不知道要怎麼開車了，建議放寬。

交通隊指出，目前公路單位規定的限速就是卅公里，可以進一步透過道安會報研商。