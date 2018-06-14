免抽骨髓！網狀血小板檢測 30分鐘知結果

2018-06-14

記者蘇金鳳／台中報導

常常牙齦出血、皮膚時常瘀青、紫斑、傷口難以癒合，有可能是血小板低下，甚至是血癌引起！但以往要抽骨髓以確認病因，現在可透過新型網狀血小板的血液檢測，只要30分鐘，就可了解網狀血小板的數值是否正常，是否罹患血癌。

70歲的楊阿嬤因為牙齦出血看牙科，牙醫師發現可能有血小板低下問題，會診血液科醫師後，發現血小板只有2000微升，但正常是15萬微升至45萬微升。

阿嬤家人轉至烏日林新醫院檢查，血液科主任林增熙表示，阿嬤看診時有全身紫斑、異常出血的問題。

烏日林新醫院與中榮共同開發

院方建議阿嬤自費接受新型網狀血小板檢測，發現阿嬤的網狀血小板數值（IPF%）達25%，小於10%才有血癌的可能，顯示阿嬤的造血功能正能，但家人不放心，便接受骨髓穿刺檢查再次確認，後來確診是免疫系統問題造成血小板下降，跟網狀血小板檢查結果無異，在藥物治療約10天，血小板數值就恢復正常。

林增熙表示，「網狀血小板」檢查的應用範圍相當廣，不但不必進行抽骨髓，可與其他科別結合，避免不必要的輸血及減少血栓的風險。如針對血小板低下的患者，可輔助醫師做決策，是否要安排病人立即做骨髓檢查。

此外，針對Ｂ、Ｃ型肝炎、肝硬化、肝癌的患者，許多醫師在做胃鏡、大腸鏡、肝動脈栓塞時，會先輸血小板，如果先接受「網狀血小板」檢查，可減少不必要的緊急輸血，降低輸血風險發生。

烏日林新醫院表示，此為烏日林新醫院與台中榮民總醫院共同開發的新型血液檢驗項目，研究論文已於今年5月發表在國外知名醫學期刊《臨床檢驗》。