過敏性休克恐致命 八成是藥害的

2018-06-14

記者吳亮儀／台北報導

吃藥要注意！長庚醫院研究發現，台灣每年約300名過敏性休克案例，其中高達8成是因藥物過敏性休克，最大原因屬於「不明類藥物」，其次是抗生素和消炎止痛類藥物。

一名20歲男性因車禍、臉部骨折到長庚醫院做手術，經查沒有藥物過敏病史，但在麻醉後5分鐘卻出現心跳突然上升到每分鐘140下、血壓狂掉、掉到無法測量，心跳也變得很慢，這種狀況通常代表病人已經休克，所以馬上進行急救及心肺復甦術，最後病人靠著急救保住一命。手術則暫停無法繼續進行。

「過敏性休克」是一種嚴重的過敏反應，發病速度極快，常會引起一連串的異常生理反應，常見的症狀包括皮膚起疹、嘔吐、頭暈、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及血壓急速下降等。

這些症狀常在接觸過敏原後數分鐘至半小時內發生，且過敏情形可延續到數小時之久，如果沒有適當及立即的醫療照顧，會有致命的危險。

林口長庚醫院麻醉部醫師柳復兆說，利用健保資料庫分析發現，台灣因過敏性休克住院的發生率，大約是每年每百萬人口會有12.71到13.23人發生，也就是每年約有300個過敏性休克案例發生；因為藥物引起的過敏性休克，約佔8成。

其中，對藥物及對食物的過敏比率，男女發生的情形差不多。以年紀來說，大於50歲的年長者發生藥物過敏性休克的機率較高，其中70到79歲年齡層比率最高。

柳復兆說，對於會藥物過敏的人來說，最好能在手術前或用藥前事先告知醫師，以免發生嚴重過敏性休克，若擔心自己是否為過敏體質，可以自費做檢驗，但目前沒有研究顯示哪類人屬於易過敏體質。

這項研究已發表在2017年11月的國際知名期刊《SHOCK》（休克）。