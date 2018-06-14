一口養生素粽 病友歡喜過端午

2018-06-14

記者蔡淑媛／台中報導

一般肉粽高油、高澱粉，每顆熱量至少400大卡，台中榮總特別設計「一口養生素粽」，使用高纖、維生素Ｂ群及富含礦物質的紫米，搭配蓮子、枸杞等素料包粽，僅有90大卡熱量，適合慢性病患及高齡長輩享用，歡喜過端午。

台中榮總設計 僅90大卡

台中榮總營養師吳雅玲指出，有別於一般坊間肉粽熱量高且纖維不足，營養室設計一口養生素粽將白糯米和紫糯米以6:4的比例包粽。主要是因為紫米富含維生素Ｂ群、礦物質及纖維，取代部分傳統粽的白糯米，營養高纖，兼顧口感Ｑ軟彈牙，適合牙口較不好的高齡長輩們食用。

吳雅玲說，每顆一口養生素粽，約90大卡熱量，僅一份主食份量，卻有將近一克的纖維，建議可食用一顆養生粽，取代1/4碗飯量，並搭配豆、魚、蛋、肉類及蔬菜一起食用，可提高飲食均衡度。

吳雅玲補充指出，一顆肉粽重量約170克、400大卡，相當於一碗飯量，纖維不足，主要食材糯米，升糖指數較高，且配料含油量高，提醒糖尿病等慢性病患者食用時應注意控制份量，搭配燙青菜一起食用，像夏季盛產的竹筍，高纖低熱量，配上竹筍湯是很好的選擇。

◎一口養生素粽食譜，份量為20顆份量

●材料：長糯米180g、紫糯米120g、素料（蓮子20g、花生40g、枸杞40g、米豆30g、素鴨40g、蒟蒻40g)、沙拉油40g。

●作法：

將糯米及素料開以溫火略炒撈起備用，每顆養生素粽取糯米一湯匙及半湯匙素料包裹，並以粽繩綁緊，水煮30至40分即可。