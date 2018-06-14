奈米抗癌 交大、中醫大新創免疫療法

2018-06-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學與中國醫藥大學攜手，針對癌症腫瘤的免疫療法，將奈米科技與抗癌藥物跨域結合，開創新的「褐藻醣奈米免疫藥物」，能避免癌細胞逃離人體Ｔ細胞的追殺，達到顯著療效，成果已在五月獲國際期刊「自然奈米科技」刊登。

3年研發出藥物模型 已申請多國專利

該療法由交通大學材料系教授陳三元、中國醫藥大學轉譯醫學研究中心副院長等，雙方共組研究團隊，由第一作者交大材料系博士江智聖等人發表，研究重點鎖定近年醫藥領域最盛行的癌症治療方法。

陳三元表示，癌症腫瘤可透過電腦斷層ＭＲＩ中的顯影劑追蹤，但抗癌藥物卻難鎖定癌細胞，目前醫學另採全身性的免疫療法，讓免疫細胞（Ｔ細胞）去攻擊癌細胞，卻也會產生皮膚潰爛、腸胃潰瘍等自體免疫反應等副作用。

陳三元說，團隊花費三年時間，把奈米科技跟抗癌療法結合，讓奈米科技粒子「超順磁性氧化鐵粒子」帶著抗癌藥物「天然褐藻醣」，可直搗黃龍，讓藥物接觸癌細胞並發揮療效，透過此藥物模組設計，能將舊有的抗癌藥物「新用」，開創新的免疫療法。

陳三元還說，透過奈米藥物載體的設計，加入Ｔ細胞增生劑，更添加「免疫檢查哨抑制劑」，因為癌細胞在碰到免疫細胞時，會「欺騙」免疫細胞，釋放自己是正常細胞的訊息，防止被免疫細胞殺死，但藉由奈米載體搭配相關抑制劑，就能讓癌細胞無所遁形。

陳三元指出，目前該藥物模組已通過動物實驗，成功在「三陰性乳癌」中達到顯著療效，也做了直腸癌腫瘤的療效驗證，且因為奈米粒子可將藥物直接導向癌細胞，讓抗癌藥的使用劑量減少，比起全身性的免疫療法，新模組的劑量只需一％即可。

目前該奈米藥物模型已申請台灣、美國、中國等專利，未來仍待藥物人體試驗成功，但相關論文已在今年五月獲國際期刊「自然奈米科技」刊登。