成績不好是癌末？國小師被控語言霸凌學童

2018-06-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕成績不好是「下等人」、「癌症末期」？台中市忠孝國小昨日傳有家長指控教師疑以言語霸凌小五學童，憤而轉學；校方昨澄清，老師曾有一次在課堂上對全班以癌症等作比喻，如「功課訂正不確實就像癌症未好好治療等」，絕未將學生以上、中、下等分類，甚至以癌症期別分級，無針對性也未標籤化。

被列為下等人 憤而轉學

忠孝國小昨傳有家長指控五年級一名導師竟將學生依成績表現分類為上、中、下等人，表現不佳的學生再以癌症一、二及末期區別，學生透露委屈，並排斥上學，才得知教師離譜行為，憤而為孩子轉學後再向媒體控訴教師言語霸凌。

台中市教育局指出，四月獲家長投訴，請校方調查；校方指出，被指控導師曾一次在課堂中對全班學生用癌症及上、中、下等人來比喻，如「訂正功課未確實，就像癌症沒有好好治療」，勉勵學生努力學習以利「向上提升」等。該師指他的比喻無針對性，更未以癌症期別為學生分級，貼標籤。

校方︰比喻不當 已告誡

校方指出，經向該班學生進行了解，並無人反映被以癌症等言詞分類，但因比喻確實不當，恐造成誤解，已告誡老師，教師也已修正行為。

校方說，該名代理教師已在學校任教六年，因教學受肯定，今年首度擔任級任導師，將幫助教師加強親師溝通，也將列入年度考核。教育局則將請督學再前往了解。

台中市家長會長協會理事長張健家指出，教師應有基本尊重學生的素養，盼教育單位早日加強教師評鑑機制把關。