全台釣蝦場 逾7成公安不合格

2018-06-14

消保處調查 4成是違建

〔記者陳宜加／台北報導〕「釣蝦」長期是國人熱愛休閒活動，但衛生與公共安全恐有不小隱憂。消保處調查全台四十七家釣蝦場，發現高達七十二％公安不合格、有四成違建；另有超過兩成蝦類含有超標抗生素，恐造成人體危害，依法開罰至少六萬元。

2成蝦類含有超標抗生素 恐傷身

根據調查，蝦類六十五件中有十四件不符規定，包含五件動物用藥「歐索林酸」多重殘留超過法定○．一ppm、九件超過「四環黴素」類法定○．一ppm；桃園沅泰釣蝦場更驗出不得檢出的「四環黴素」。

消保官王德明指出，四環黴素類為抗生素，多數釣蝦場為使蝦類健康，添加抗生素抗菌，但若過量，恐引起過敏、蕁麻疹等狀況，且消費者吃多恐殘留抗生素，未來生病感染服藥更難治療。

蝦類品質不合格者，已由各地方政府衛生單位追蹤調查抗生素來源，並依法查處，開罰至少六萬元、最高兩億元罰鍰。

至於公安項目僅十三家合格，違規比例超過七成。建物安全管理部分，有十一家未辦理建築物公共安全檢查簽證申報、有十九家是違建；消防安全管理部分，有八家滅火器不符規定、九家排煙設備不符規定。

王德明指出，台中拉爽爽美食釣蝦場、新北海底城釣蝦場兩家公安項目全數不合格，違規最嚴重。違建將要求地方政府依法排拆，消防安全則限期改善，否則開罰六千至三萬元，截至目前已有九家改善完成。

王德明也建議，若要吃釣蝦場的蝦，須先洗淨、勿直接火烤，也須全熟、避免生吃，另外最好不吃蝦頭。