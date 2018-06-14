交大科法院長卡關 矛頭指向校長

2018-06-14

被控不甩遴選出的新院長 逕派他人代理逾4月

〔記者洪美秀／新竹報導〕大學不僅校長遴選爭議四起，校內遴選也現爭議！交大科技法律學院院長今年二月期滿卸任，但去年十一月遴選出的新院長林志潔教授人事案，迄今無法獲得校長張懋中同意，校長更於二月指派他人代理院長迄今逾四個月，引發科技法律學院多位老師反彈。

前院長劉尚志質疑

校長違反校園自主 不尊重專業

科法院創院前院長劉尚志質疑，校長行徑已違反校園自主精神，不尊重專業，更違反遴選辦法明定如不圈選，須於一個月內重啟遴選的規定，導致科法院運作大受影響。

也有交大教授投訴指出，交大校內主管票選結果，校長一律不選最高票教授。例如交大工業工程與管理系遴選系主任，票選出三人送圈選，結果票數遙遙領先的第一名最後落榜，校長選了第三名的教授當系主任；另資訊學院院長遴選出兩人，校長也圈選第二名，都曾引發師生質疑有違校園民主。

交大科法院院長二月期滿卸任，科法院去年四月起即展開院長遴選，十一月選出獲超過半數專任教師投票同意的新院長人選林志潔，但校長張懋中遭指控迄今不約談、不任命林志潔教授，卻在二月舊院長卸任後，逕自指派教授代理院長，引發院內反彈。

據交大科法院院長遴選辦法，若參選人獲院內專任教師半數以上票數通過，遴委會可選兩位以上人選，報請校長圈選一人；如僅一人通過同意票數，得只推薦一人報請圈選。必要時，校長得不圈選，但應於一個月內重新辦理遴選。

劉尚志指出，科法院院長遴選前，校方指遴選辦法及遴委會成員組成有疑義，科法院也依校方意見修訂辦法並成立遴委會，去年十一月投票產生過半數教師同意的新院長人選，校長卻一直不約談當選人，逕自指派另名教授代理院長，不僅違反校園自主及遴選機制，也不符民主程序。

科法院只選出一人

校長︰沒圈選空間 依法可不選

據指出，張懋中曾對校內教授指獲選的林教授太年輕尚須磨練，且先生也在科法院當所長而有不宜。但該院教授指出，當選人的先生已簽文請辭行政職務，支持林教授參與院長遴選，年紀與性別不應成為不處理新院長人事案的理由。

面對質疑，交大校長張懋中表示，科法院只遴選出一人，他沒有圈選人選的空間，依法可不選，希望科法院修改遴選辦法重選；校方對科法院長人選沒預設立場，對女性或年輕教授更給予肯定支持。他說，如果學校否定女性學者在學術成就，交大上屆就不會遴選出女校長吳妍華。

外界不實指控若損名譽

張懋中︰保留法律追訴權

張懋中強調，他遵循法令與學校規章行事，更無忽視各院所專業或從中牟取個人或家庭私利，期許交大朝邁向偉大的大學目標努力，外界不實指控若涉及名譽毀損，會保留法律追訴權。

劉尚志說，原遴選辦法明定，院長出缺後兩個月內應辦遴選，但他這位前院長卸任迄今已四個月，絕非校長用「治理校務的權限範圍」可含糊帶過，期許校方能回歸正常程序，啟動院長遴選程序。

交大教職員工會指出，有收到有關遴選爭議案件的申訴，已受理協助處理。另有多名交大校友向校方建議應針對網路上的質疑提出說明，避免爭議擴大，造成對交大的傷害。