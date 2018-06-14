腦麻自閉兒 悠遊「字」我世界

2018-06-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「我流淚像是受傷的刺蝟，傷痕掩飾不住滿身的頑強」，獲得今年總統教育獎的台中市喀哩國小畢業生柯虹宇，雖然是腦性麻痺且罹有自閉症，上天卻賦予小宇令人驚豔的文采。

小宇的媽媽沈雯瑄表示，得知孩子可能要臥床一輩子時徹底崩潰，但「要活著就要靠自己」，於是在小宇學齡前，就帶著她四處找醫生及復健。到了念小學時，小宇就讀住家附近一所特教班，她詢問醫師：「小宇可以說話嗎？」醫師推薦她至一家專門服務肯納兒（自閉症）的社團試試看。她到該社團後，才發現小宇可以透過鍵盤溝通，內心激動不已。她問小宇：「有什麼話要跟我說？」當小宇敲打出「我受夠別人說我笨」，還表達想要上普通班時，內心十分震撼。

而當她看到小宇一篇「打開生命的抽屜」的文章，寫著「我這樣淒慘的人生，讓我深嚐人情冷暖」，訝異她超齡的文字及好文筆，更決定要讓她上普通班。

媽媽、學校開發孩子潛力 小宇努力獲總統教育獎

她打聽喀哩國小會友善對待特教生，三年級下學期，小宇如願就讀喀哩國小普通班。校長張秀娟表示，她向教育局爭取特教巡迴，讓小宇有更完善的學習，更教育全校友善對待小宇。

輔導室組長簡玉葉表示，很多人都認為是小宇媽媽代筆，她因此出了一篇「當挫折來臨時」的題目，讓小宇當場寫。短短一百多字，看著小宇七個小時才寫下「傷痕掩飾不住滿身的頑強」的文字，簡直目瞪口呆，因為「小宇是一位天才」。

導演曹瑞原也為小宇文字所感動，還為小宇拍攝公益短片。小宇的「原來，那就是愛」，獲得第十五屆文薈獎。小宇的故事讓很多小朋友更加了解自閉症，也願意對自閉症的小朋友，伸出友誼的雙手。