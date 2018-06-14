非本國自製節目 限縮廣告商冠名時段

2018-06-14

〔記者劉力仁、蕭宇涵、粘湘婉／台北報導〕為了扶植本國自製節目，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天通過修改相關辦法，將目前非本國自製節目不得接受冠名贊助之時段，由原先的晚間八時至十時，拉長至晚間七時至十一時，本國自製節目無此限制，希望廣告商將更多廣告資金投注於本國自製節目。

晚上7至11時 限制時段加倍

ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，去年五月實施的「晚間八時至十時」禁止非本國製節目冠名規定，最近調查國內三十二個電視頻道實施情況，發現本國自製節目冠名贊助數量大幅增加七十五％，非本國製節目冠名數量減少三十三％，顯示此一政策能引導資金流向本國自製節目。

ＮＣＣ因此修改「廣播／電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法」相關冠名規定，加嚴限縮非本國製節目的冠名規定，盼能扶植我國電視產業發展。

兒童節目贊助 不限非營利組織

兒童節目方面，為避免影響兒少身心健康，仍維持不得接受冠名贊助之規定。但為了增加兒童節目製作單位經費來源，ＮＣＣ將開放兒童節目不再僅限於文教基金會、機關、非營利組織才能贊助之規定。

民視營運長邵泓嘉認為，政府應從源頭開始協助，不是單純在時數上做文章，否則是「穿著西裝改西裝，永遠不會合身」。他透露，民視一集戲劇成本約兩百萬，而冠名贊助一個月頂多也才兩百萬，延長限制冠名贊助的時間，對電視台自製節目多寡並不會有實質影響。

華視副總經理王育麟則認為新制可把更多資源導入國內自製節目，提升業界自製意願，促進產業發展，「感謝ＮＣＣ良策」。

另外，大愛電視台新戲「智子之心」於五月十日首播，五月十二日無預警停播，外傳中國認為劇中情節有美化日治時代日軍之嫌，經國台辦主動關切後，大愛決定停播。ＮＣＣ認為損及閱聽眾權益而展開調查，大愛五月底解釋是因劇中部分畫面有引發族群對立之疑慮，當時翁柏宗轉述大愛說法，自承營運面上有重大疏失。但最近大愛發函給ＮＣＣ，強調無重大營運疏失。翁昨天表示，已要求大愛負責人前來說明。