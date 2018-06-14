觀光局補助6月底到期 花蓮旅宿憂暑假過後崩盤

2018-06-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮受二月強震影響衝擊觀光產業，觀光局祭出的旅宿補助奏效，花蓮景點遊客、住房率多見起色，但仍較去年差。由於補助將於六月底到期，業者擔心暑假過後恐會崩盤。

觀光局最新統計，花蓮地區十七個重要觀光遊憩據點，四月份遊客人次僅花蓮糖廠略有下滑，其餘景點人次均為正成長，其中花蓮海洋公園、兆豐農場、布洛灣、石雕博物館及七星潭風景區等比起二月的人次都有倍數成長。

暑假訂房率較去年少2成

花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，四月因畢業旅行及鄰里活動，住房率接近五到六成，不過五、六月住房率又掉到僅三成左右，比去年同期差。七、八月是旅遊高峰期，目前的訂房率約五成，也比去年同期少兩成。「現在還有政府補貼（指三三五五旅宿補貼方案）撐著，以後沒補助該怎麼辦？」

東台灣火車一票難求，影響旅客前往。觀光局去年底推動花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點，今年加碼推出台鐵洄瀾之心車加酒專案、好遊創意遊程競賽、產業輔導暨參展等多項創意行銷專案，並於昨天舉辦「前進花東好遊創意行銷啟航」記者會，盼藉由一系列行銷活動打通東台灣國際觀光市場。

洄瀾之心列車促銷花東

據了解，為解決花東地區交通不便，業者和台鐵承包洄瀾之心觀光列車，預計六月卅日啟航，為期一年，每天上午八點五十七分從台北出發到花蓮，下午五點卅分從花蓮到台北，購買車票須包含花蓮住宿一晚，車上備有花蓮在地伴手禮，可提供民眾試吃、訂購，還可選擇到店取貨。

業者表示，洄瀾之心即日起就能訂購未來一年內的車票，暑假期間車票目前已售出約六、七成座位，市場反應還算熱烈。