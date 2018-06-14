連假首日國道南下6處易塞 行車時間多4倍

2018-06-14

〔記者鄭瑋奇、黃建豪／台北報導〕端午連假將至，預期會有大量返鄉、旅遊車潮，國道交通量最高可達平日兩倍，高速公路局甚至預期連假首日有南下六處重點壅塞路段，行車時間是平日的四至五倍，呼籲民眾參考替代道路，避開國道車潮。

高公局建議尖峰時段避免使用國道，並多利用省道、縣道的地區短程路段，包含國一南下湖口至新竹、國三土城至三峽雙向、國三三峽至大溪雙向、國一大雅至員林雙向、國三草屯至快官雙向、國三北上斗六至霧峰、國三田寮至旗山地區等七條。

尖鋒時段可改駛替代道路

長途旅次者，包含國五北上頭城至坪林、國三南下龍井至國一埔鹽系統、國六舊正至台中地區、國一、國三新竹至彰化地區雙向等，若國道主線壅塞時，建議改駛替代道路。其中台六十一快速公路白沙屯至南通灣段二日通車，全路段已完整銜接新竹至彰化。

預測連假首日六處重點壅塞路段，包含上午八點至下午一點國一南下楊梅—新竹系統、上午九點至中午十二點彰化系統—埔鹽系統；上午八點至下午一點國三南下三鶯—龍潭、上午九點至下午一點茄冬—西濱、上午十點至下午一點烏日—霧峰；上午八點至下午四點國五南下南港系統—坪林等。國五南港系統—坪林尖峰時段行車時間恐需五十五分鐘，是平日的五倍。

往返宜花客運 85折優惠

如果擔心開車塞在旅途中，不妨考慮大眾運輸系統。台北大都會客運從六月十五日至六月十八日期間，提供從新店大坪林站出發的「九○二八」線，往返宜蘭縣蘇澳、羅東地區，與花蓮市區的端午疏運優惠票價。以往返蘇澳為例，就有近八五折的優惠，若使用電子票證者，另有全票二十一元的折扣。詳情可上大都會客運官網查詢。