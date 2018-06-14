930元保價收購餘糧 農民繳售暴增

2018-06-14

〔記者楊金城、楊淳卉／綜合報導〕台南溪北農民昨天趁沒雨空檔搶割稻穀，由於一百台斤濕穀收購穀價下跌到八百八十元，加上農委會宣布農民繳售公糧後的餘糧以九百三十元保價收購，農民繳交公糧意願大增，公糧收購量暴增。

台南後壁農會上週六開先例以九百三十元保價收購後，農委會也宣布保價收購公糧後的餘糧，以穩定市面穀價。農糧署南區分署長姚志旺昨天走訪新營區農會、六甲區農會和柳營、下營民營糧商，鼓勵保價收購農民繳售公糧後的餘糧，農會表態配合政策，糧商也願意以高於市面穀的價格跟進，因而六甲區、官田區、新營區等多數基層農會跟進，農民繳售的公糧數量昨天均暴增。

有農會擔心保價收購後賠錢，姚志旺說不會讓農會賠錢，農會收穀就對了。

因農會、糧商收購市面穀和公糧，早已滿倉，昨天農民因怕大雨而搶割稻穀，急調割稻機，各地載穀車又大排長龍，農會和糧商趕緊將稻穀轉賣外縣市，烘乾稻穀也調度外縣市業者幫忙。

政院提出三大保證措施

近期稻穀盛產，行政院秘書長卓榮泰昨在民進黨中常會報告指出，政院提出三大保證措施， 第一、保證公糧收購價；第二、規劃稻作災害補助；第三、保價收購和直接給付雙軌並行。兼任黨主席的總統蔡英文聽完報告後指示，希望農糧署加強和地方溝通，官方要更了解基層需要。