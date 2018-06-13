智慧手環「智慧」穿戴 避免悶熱潮濕長癬

2018-06-13

文／趙彥宇

智慧型穿戴裝置是近年來的潮流，但小心，健康的產品也可能因使用方式不當，出現不健康的問題。

一名40多歲的男子熱愛健身，每天例行能動則多動的原則，不管太陽有多大，他都騎自行車上、下班，只要一有空檔，不是去打籃球，就是跑步等，從事各項活動都樂在其中。因此他都會戴著智慧手環，記錄自己每天的活動量、心跳速率等各項指標。

不過，最近他覺得戴手環的地方老是很癢，心想會不會是對塑料過敏，換邊戴戴看。但癢的情況也是好好壞壞，他擦了專為止蚊蟲咬設計的止癢藥，症狀改善幾天之後，癢的症狀又出現，尤其外出運動回來，更覺得癢得受不了，他決定來看皮膚科醫師；醫師一看他的發癢位置及紅疹情況，就知道是體癬。

雖然現在智慧型穿戴裝置多半使用矽膠類的材質，可耐低溫及抗高溫，從攝氏零下40度到300度都不變質，也不易滋生細菌，且耐酸耐鹼，還可加上各種色彩造型，柔軟貼身，塑造出一種高科技健康的形象。

手環別戴太緊 有不適要就醫

問題是，服貼的環境下，反而會造成皮膚的密封狀態，真正抗菌的是錶帶，而不是錶帶下的皮膚。

這名患者配戴智慧手環的皮膚部位，在悶熱潮濕的情況下，未注意清潔，讓黴菌有機可乘，他又擦治蚊蟲咬的藥膏，其成份常是抑制過敏反應的藥物，反而會壓抑人體免疫反應，讓黴菌滋生。體癬的正確治療方法是使用抗黴菌藥。

運動後就要清潔 以保持乾燥

其實，智慧裝置也要智慧使用，每次運動完至少要清潔一次，保持其乾燥，手環不要戴太緊，若有不適症狀，也不要自己醫，才不會把小問題養大了。

（作者為趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所皮膚科專科醫師）