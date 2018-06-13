中寮鄉年度賸餘款 擬每人發千元

2018-06-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉公所上年度賸餘款達1900多萬元，鄉代蕭同宏將提案請公所為鄉民投保意外險及發消費券振興鄉內經濟，但鄉長張永輝則認為鄉內店家少，消費券無用武之地，傾向發放給每位鄉民1000元現金。南投縣府說，只要公所財政無短絀，可編入預算送代表會審議通過即可發放。

幫鄉民投保、消費券皆有異議

中寮鄉民代表蕭同宏將在鄉代會臨時會提案，建議去年度賸餘款1900萬元的鄉公所，比照縣內集集、魚池、竹山等鄉鎮，為高齡化且多為務農的鄉民投保意外險，全鄉雖有14000多人，扣除15歲以下的人口，一年應該編200萬就夠用。

另， 賸餘款還可用來發放消費券，每位鄉民1500元，以振興鄉內經濟，否則很多老人家節儉，拿到現金大多存起來而不消費，就無法活絡全鄉經濟。

對於蕭同宏等代表的提議，鄉長張永輝認為，參照其他鄉鎮例子，投保團體意外險，若今年有多人出險，隔年給付保險金額就會被降低，人數若過多還會被拒保，不如發現金，讓民眾自行投保意外險，對鄉民的保障更實在。

張永輝強調，另發消費券恐怕也無法振興鄉內經濟，因全鄉僅農會超市和一家便利商店可消費，能發揮的功能很小，只要能找到法源依據，公所會規劃直接發放每位鄉民1000元現金，還富於民。

永芳村長曾盟富說，若以鄉民立場來看，應會比較希望發現金，較符合公平性；李姓鄉民則認為，最好是把賸餘款用來作公共建設和弱勢福利經費。

針對公所賸餘款可否發放現金或消費券？縣府主計處長林敏珠說，公所也是自治團體，只要財政沒有短絀，可透過預算編列或追加預算方式，送代表會審議通過，即可發放。