農委會救糧價 宣布保價收購剩餘稻穀

2018-06-13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年一期稻作豐收造成稻米價格下滑，農委會主委林聰賢昨到嘉義縣與主要稻米生產區的鄉鎮市農會討論穩定糧價措施，林聰賢會後宣布，農民到新港、溪口、大林、水上、鹿草、六腳等6個農會繳交公糧後剩餘的稻穀，含水量30度以下，以每百台斤930元保價收購。

嘉縣農會憂恐虧損

林聰賢昨由立委陳明文、前農委會副主委翁章梁等人陪同到太保市農會座談。林說，今年一期稻作每公頃產量平均8000多公斤，現在公糧收購每公頃僅6200公斤，因增產一成多，農會將配合農委會以每百台斤930元為保證收購價格向農民收購，提高稻米行情。陳明文說，提高價格後，可降低糧商壓低收購價格情形，穩定糧價。

民雄鄉農會總幹事涂文生昨未收到出席通知，他得知此事後表示，剩餘稻穀由農會保證收購並不可行，「農會用930元收，糧商會用930元買嗎？」質疑此舉造成農會虧損，除非農委會保證補貼，否則民雄鄉農會不參與保價收購剩餘稻穀。

太保市農會總幹事黃麗貞反映說，該農會目前收購量約一成，後續若保價收購的剩餘稻穀過多，稻米市價又未上揚，恐虧損1000多萬元，請農委會確定對收購的農會進行補貼後，該農會再啟動保價收購作業。

農糧署副署長莊老達回應，穩定糧價措施實施後，應不會出現差價過大情形，主委林聰賢也指示農會無法吸收部分，由農糧署協助。