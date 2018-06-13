昏迷男童奇蹟甦醒 同班同學醫院辦畢典

2018-06-13

〔記者陳建志／台中報導〕一個都不能少！台中市大里區健民國小六年級男童王宏至，今年4月底騎單車意外摔傷，因頭部重創傷勢嚴重，緊急開顱手術後昏迷指數只有3分，但在醫療團隊努力，加上親友、網友集氣鼓勵下，上月底奇蹟甦醒，現在已能揮手、點頭回應。

全班同學認為畢業典禮不能少了他，昨將畢業典禮搬到醫院，一起唱著他最喜歡的歌「剛好遇見你」，大家都感動得哭紅雙眼，也祝他早日康復，市長林佳龍也出席頒發畢業證書給他。宏至滿懷感謝地說：「謝謝大家，我會加油！」

摔3米斜坡 顱骨碎13片

王宏至4月28日下午和同學騎單車遊玩時，不慎摔落約3米高的斜坡，因頭部重創，顱骨碎成13片，還有肺部挫傷、氣胸，因身分不明，經霧峰分局仁化派出所所長將訊息貼上臉書社團引發眾多網友關注，不但熱心轉發查出身分，之後還主動寫卡片送到加護病房替他打氣。

亞大醫院神經外科主任林志隆表示，宏至到院時因情況嚴重，除緊急開顱減壓，還以低溫療法降低代謝，讓他順利度過危險期。因左腦約80%受損，醫療團隊原評估恐昏迷3個月，但上月底某天巡房時，宏至不但甦醒，還開口跟他說：「謝謝！」強調行醫30年來，傷勢如此嚴重還能這麼快好起來，真的是奇蹟。更稱讚台中民眾的熱情、溫暖，鼓勵的卡片貼滿了加護病房。

林志隆表示，宏至甦醒後，因脊椎滑脫、右腳骨折，已替他做了2次固定手術，因語言和肢體功能受損，接下來除把握黃金治療期進行復健，預計未來1年，還要進行破裂顱骨復位、拔除脊椎和腿部鋼釘共3次手術。

宏至就讀的6年甲班，有25個同學，大家認為「全班都要在一起，才是真正的畢業典禮」，還說他是班上的開心果，「少了他班上都覺得空空的，開心不起來」，決定昨天到醫院和他一起舉行畢業典禮。

同學除了製作寫上「小至，大家都在等你」、「還記得畢業的約定」的小手板，鼓勵他早日康復，還合唱宏至最喜歡的歌「剛好遇見你」，大家唱著唱著都紅了眼眶，宏至的爸爸更是感動流淚，不斷點頭說：「謝謝大家！」