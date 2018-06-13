大學招生採計科目 國英數勝過社會自然

2018-06-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○八學年大學甄選改制，學測成績從看五科改為「最多看四科」，昨大學招聯會公布各校系招生的採計科目情況，其中國文、英文、數學最受重視，有採計社會跟自然的科系大幅下降，是否影響高中教學？招聯會特別呼籲，高中端須照課綱時數教學。

大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華指出，因預期一○八課綱即將上路，一一一學年起擬實施考招新制，先啟動配套，如一○八學年起先下修大學科系在甄選時能採用的學測科目數，取消五科總級分，科系招生最多用四科，藉此降低學子考試負擔，如社會組免跨考自然科等。

688系組採4科 744個採3科

招聯會也在昨天提前公布一○八學年各大學科系招生時預計採計的學測科目，其中共一九六三個系組參加申請入學，採計四科者有六八八個，採計三科者有七四四個，已不必五科全考，就能上大學。

若再細看其組合，招聯會發現，申請管道中，最多組合是國文、英文、數學及自然等四科，其次是國、英、數以及國、英、社等三科。若單科分析，國文被一六七七個科系使用、英文被一六一七個科系使用、數學被一一七八個科系使用，社會七○七個科系，自然僅六九八個科系，呈現國英數獨霸局面。

戴念華說，從統計顯示，大學理工傾向的科系不採計社會科，人文跟管理領域不採計自然科等，符合該制度設計預期；但過去台大數學、台大地理、台大經濟等科系採計五科總級分，明年受限後，不採計國文，情況頗特殊。

備受關注的醫學科系，過去可採五科總級分篩選，並須達滿級分七十五級分才有機會考上台大醫科等，明年改四科，其中有十一個醫學科系不看社會，另有北醫大、慈濟醫等二系不看國文，招聯會分析，拚醫學系考生除非放棄北醫大跟慈濟醫，否則社會科恐怕還是需要準備。