非法日租房 觀光局要加倍、加重處罰

2018-06-13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內違法日租日益猖獗，交通部觀光局長周永暉認為，目前法令對非法日租處罰偏低，未來盼透過修法加倍、加重罰則；旅館業者強調，非法就是非法，政府把每年三百億的日租市場還給合法納管的納稅業者，一定可提升台灣觀光產業的品質。

每年300億市場 應回歸合法納稅業者

觀光局為宣示打擊非法日租決心，昨舉辦「非法歸零合法旅宿推廣記者會」，周永暉表示，未來希望能調整相關法令，例如重罰和加強取締，並持續和電商平台加強溝通，要求非法業者只要有具體事證涉及消費者安全就應該下架。「電商平台不見得都是非法，畢竟平台是重要的行銷管道，也是趨勢，希望旅宿業者能和平台充分合作。」全台旅館公會則集結逾三百人在台北車站聲援。

周永暉透露，目前Rakuten樂天訂房平台承諾會主動檢視業者是否合法並將非法下架，Booking、Agoda、Tripadvisor、Expedia等訂房平台也表示，將配合檢舉或通知，將非法業者下架；觀光局會將相關業者配合情形公布在官方網站，加註清查未下架的非法旅宿，移送該管地方政府依法查處。

旅館商業同業公會全聯會理事長張榮南則要求，Airbnb平台三個月內下架非法日租，否則不排除激烈抗爭。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞表示，政府嘴上不斷喊著打擊非法日租，但事實是住宿率不斷往下掉，平均房價持續下滑，合法業者沒有感受到政府公權力的展現。台南市旅館商業同業公會理事長黃建豐表示，以台南市為例，非法日租每年搶走約兩到三成客源，非法日租涉及建安、衛安、公安等三安問題，嚴重影響消費者安全，政府真的不能再沉默了。