端午連假泡湯 雨彈炸到下週二

2018-06-13

〔記者蕭玗欣、李欣芳、張存薇／綜合報導〕今年端午連假恐要「泡湯」！中央氣象局預報員林伯東表示，受滯留鋒面及西南季風影響，今天下半天起，各地將陸續出現降雨，深夜起到下週二，雨勢將明顯加劇，各地都有大雨或豪雨等級以上發生機會，尤其以中南部機率最高，提醒民眾這段期間容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，應隨時留意最新天氣訊息發布。

首波梅雨 伴隨雷擊、強風、瞬間大雨

今年首道典型梅雨鋒面來勢洶洶，氣象專家吳德榮指出，昨天凌晨兩點前後因對流系統通過蘭嶼上空，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，蘭嶼時雨量一度飆達八十八毫米，超過台灣所有排水系統所能負荷的標準，未來幾天各地都要注意防範，類似這樣的中、小尺度對流系統若不斷經過相同的地區，甚至滯留，就會產生「致災性豪雨」。

氣象局則提醒，豪雨來襲時低窪地區容易導致淹水、山區易有土石流崩落，且雨勢越大機率越高，請民眾嚴加注意。

中央氣象局預報員林伯東表示，今天到下週二受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，今天下半天降雨範圍將由南往北擴大，南部中午過後開始出現降雨，接著慢慢擴散到中、北部地區，基隆、北海岸和宜蘭地區因東北風影響，中午前後會有迎鋒面降雨。

林伯東表示，今天深夜開始，各地雨勢會明顯加劇，一直到下週二各地都有大雨或豪雨等級以上發生機會，且中南部機率最高，其他地方也有機會，不過要看對流胞的位置而定。

台東農改場提醒，水稻正值穀粒充實期或近收穫階段，豪雨來臨前應加強田間溝渠疏通工作，避免田間積水；若未達收穫適期、建議以二至三株捆成一束，避免泡水以減少穗上發芽，豪雨後不應再施藥，避免農藥殘留。

水稻、蔬果防災 農委會力求穩定物價

目前釋迦多於開花期至幼果期，雨後天氣晴朗時，也應加強人工授粉次數，且需注意炭疽病防治。至於小米已至成熟期，應儘速採收。

行政院長賴清德昨也特別指示災害防救辦公室召開情資研判會議，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作，水利署已先成立應變小組。農委會也及早啟動防範蔬果價格波動之風險處置機制，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。