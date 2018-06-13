私校退場 教團籲校產收歸國有

2018-06-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化衝擊下，今年頻傳私校退場，如今再傳大華科大等私校賣地求生，私校校長透露，不少私校兜售引來台商有意入主，呼籲教育部關注背後是否有中資介入；至於私校困境，則盼相關退場條例立法，也盼政府雪中送炭。

避免土地淪炒作買賣遊戲

大華科技大學傳經營不善，擬處分土地並引財團入主。高教工會認為，此說法部分證實「私校四處詢價」的傳言，呼籲教育部應立即表態，直接將退場的私校校產收歸國有，斬斷財團覬覦私校土地，淪為炒作買賣遊戲。

高教工會秘書長陳政亮說，大華在三、四年前就傳經營問題，該校的工會會員曾反映，董事會明知少子化危機，竟還大興土木蓋大樓，質疑恐是藉此增加校產土地及建物價值，未來尋找財團時能談出更好的價格；如今聽聞大華事件，更加證實此說法。

陳政亮回憶，當年曾去大華要影印文件，老師竟說，部分承租的影印機都被收走，可見其財務早就欠佳，也發生教師被欠薪、學術研究費打折等爭議，部分老師遭逼退，系所裁併關門，學生轉學停招，以上手法都跟過去部分退場的私校一樣，如出一轍。

傳多所學校私下談價錢

陳政亮說，不只大華，早已傳出多所學校都在私下「談價錢」，採取的手段包括「賣地」、「賣董事席次」等，表面上是處理閒置土地，但董事會易主，難保檯面下是否有金錢交易；這些都是教育部目前私校法、轉型退場條例等管制不到的地方。

陳政亮呼籲，中國資金來台有受到管控，但在教育方面確有漏洞，如台商只要具有本國國籍，就難限制，呼籲應詳查相關資金來源，最根本的做法，還是官方表態管制未來私校退場，校產直接收歸國有，讓財團乃至中國資金等，無利可圖、無洞可鑽。

相關退場條例應儘速通過

私立科技大學校院協進會理事長唐彥博呼籲還躺在立法院的相關轉型退場條例儘速通過，讓私校有退路，教部也運用相關基金為私校雪中送炭。