交長要輔導日租房 旅館業斥縱容非法

2018-06-12

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕國內違法日租套房、民宿猖獗，引爆合法旅宿業者怒火，各地旅館公會今將集結於台北車站抗議非法業者，估計有上百名業者到場。交通部長賀陳旦昨明確表態，認為應透過技術輔導非法業者與合法業者共存。

賀陳旦︰協助既有業者生存

日本「民泊法」上路，旅遊住宿平台Airbnb已將日本未註冊的違法民宿全數下架，近八成民宿受影響。觀光局今天在台北車站舉行「非法歸零」合法旅宿推廣記者會，上百名旅宿業者趁此機會要求全力查緝非法日租。

賀陳旦昨天指出，眼前法令雖不足以涵蓋，部分業者乍看違法，但長期來看應該合作。現行法規不合，應輔導相關產業，但也希望既有產業正面看待合作機會，比如改採非全年營運方式，讓既有產業有生存與合作機會。

上百合法業者 今集結抗議

旅館商業公會全聯會會長張榮南痛批，違法日租套房非法就是非法，怎麼可以共存共榮，這樣的話所有飯店和旅館都改成民宿就好。業者表示，如果有明確的法令、合法的納稅機制，所有業者在公平的基礎上，當然可以合作，但以目前非法日租無法可管情況下，合法業者只會被重擊。

據統計，光是Airbnb平台上就有3萬多個日租房源，若再加上其他線上訂房平台，全台違法日租黑數可能更大。

而目前台灣管理旅宿的法源依據只有旅館管理辦法及民宿管理辦法，近年興起的「共享住宅」卻無法可管，導致日租業者遊走在法律模糊地帶，不僅衝擊合法旅宿生計，也影響消費者安全權益。

訂房平台籲立法適度開放

平台業者則呼籲，各國對於共享住宅其實都採原則性開放，以日本民泊法來說，屋主只要符合一般住宅的消防安檢規定，並向政府登記就算合法，住宿天數以180天為上限；法國僅要求營業天數不得超過120天，屋主無須申請登記；英國倫敦則規定90天的營業天數，同樣不用申請登記。台灣也應考慮立法適度開放、更有效管理，給旅遊消費者更多元選擇。