父逼女登陸 「中國工作未必好找」

2018-06-12

〔記者吳柏軒、王善嬿、丁偉杰／綜合報導〕南部傳有父親要求高中畢業的女兒改變大學志願，從護理系改為教育系，還主張去中國念書才有發展，引發父女爭執；有大學校長建議，學習最好還是順從孩子適性發展，今年中國開放招收台灣學測均標學生，但別忘了中國有十三億人口，市場競爭激烈，而且除一線城市及頂尖領域工作，其他地方起薪其實多比台灣還低，中國更對台灣有統戰思維，不可忽視其「狼性」，建議國內家長要多正確認識中國，不要以為一定可以有好發展。

除一線城市、頂尖領域外 薪水多比台灣低

南部某知名高中畢業女學生今年學測已經考上長庚大學護理系，但其父親卻逼女兒改志願，要求其到中國念鄭州大學教育系，父女爭執甚至驚動警察。嘉義市家長協會理事長黃彥富表示，論基礎教育，台灣的教育環境是最好的，能體會家長愛女心切、希望讓女兒提早為到中國就業做準備的心境，但仍應考量孩子的興趣，如她有興趣，到哪裡都會有很好的發展，中國屬於競爭型社會，孩子如果到她不願意去的地方，不一定可達到預期成效。

實踐大學校長陳振貴指出，自己多次前往河南鄭州，河南當地人口高達一億多，鄭州大學的教育經費跟台灣大學差不多，但鄭州非中國「九八五」、「二一一」等前段名校，目前雖列為「雙一流」名單，因護理系和教育系相差過大，難比較優劣。

中國把教育當成統戰工具 家長應三思

陳振貴提醒，中國對台有統戰思維，今年放寬的對台卅一項政策，乃至對台招生放寬門檻，只需學測均標者就能申請中國學校，研判女學生父親可能跟中國有淵源，才會如此強硬；他說，讀中國教育系畢業後，須考取當地中學教師證，才有資格任教，否則依教育系領域，在中國恐怕也很難找工作。

龍華科技大學校長葛自祥說，從孩子角度，已經選擇護理科系，代表有興趣，家長應該尊重小孩的選擇，念書要有興趣才會念得好，未來發展也能自己負責，若今天家長強迫小孩到中國，即使是非常好的大學，念得不開心也是徒勞。

嘉義大學輔導與諮商學系主任曾迎新指出，不瞭解該案例家庭關係等背景，一般而言，家長應透過從小關心孩子生活，建立良好且緊密的親子關係，及時分享與溝通，避免因意見不合造成緊張關係；如家長希望孩子就讀中國的學校，高一、高二時就應提供當地學校系所相關資訊，孩子也應提早與父母溝通想就讀的校系，讓雙方更理解彼此想法，達成一致看法。