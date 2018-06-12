首波梅雨鋒面明報到 全台防豪、大雨

2018-06-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕昨受低壓帶影響，各地出現短暫降雨，中央氣象局表示，今天會有降雨空檔，但週三起將有今年首波典型梅雨鋒面及西南氣流影響，全台都可能發生大雨或豪雨，都會區及低漥區嚴防淹水或積水，雨勢預計持續至下週一，意謂著端午連假也可能「泡湯」。

水利署副署長王藝峰表示，這幾天的午後雷雨，加上昨天西南氣流帶來的短暫降雨，對集水區來說只是「消暑」，還不能「解渴」。目前烏山頭水庫蓄水率十二．六％、曾文水庫二．九％、南化水庫也只有廿一．八％，蓄水量明顯偏低；石門水庫蓄水量仍足夠，但北部地區用水量大，期待這波梅雨鋒面能帶來可觀雨量。不過，梅雨變動性大，還要持續觀察。

端午連假恐「泡湯」

氣象局預報員劉宇其表示，今天各地多雲到晴，僅中部地區和各地山區有午後雷陣雨發生機率，北部日夜溫差稍大，高溫約卅三度，清晨夜裡僅廿三度，中南部則維持在廿六至卅五度。

由於馬力斯颱風北上，將西南氣流帶至巴士海峽附近，加上滯留鋒面影響，週三各地都有陣雨或雷雨，中南部有大雨或豪雨發生機率。週四至下週一降雨範圍擴大，全台都有豪雨或大雨發生的可能性；各地氣溫也會稍降，約廿五至卅度。

氣象局表示，目前看來，滯留鋒面到下週都還在台灣上空，全台天氣仍不穩定，至於雨勢則需要持續觀察。另外，受滯留鋒面及西南風影響，今起至下週日，西南部、東半部及恆春半島沿海，都有長浪發生的可能性。