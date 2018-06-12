蕉金蕉土 去化、外銷都要加把勁

2018-06-12

記者黃以敬／特稿

前年一場霸王級寒流加上三場颱風，重創水果產地，導致隔年一月香蕉產量大減，產地價狂飆至每公斤一百廿元、創下歷史天價，消費者抱怨香蕉像黃金。但最近卻又因去年香蕉搶種、今年天熱量產，六月蕉價一度跌入每公斤十元、創五年新低，讓農民心痛不已。

一根香蕉凸顯蔬果產量及價格消長的起伏確實常見，但就如蔡英文總統所警告，從馬政府時期，農委會就必須處理香蕉滯銷及價格起伏問題，「為什麼到現在處理都還是慢半拍？」無論是提早預警、提前調控，新政府都須再加把勁。

農民去年搶種香蕉其實早有預見，農會系統對於種植面積與預估產量早有掌握，但農政機構的掌控及調節機制未見功效，加上天熱少雨造成多產，今年三至四月到貨量都增達去年一倍，導致價跌。

農政單位無法預知多變的天候，也恐難立法限制農民種植項目與數量，但對於超種的預警機制必須更落實，且須構思更多配套，包括提供誘因鼓勵轉種；對於預警之後仍搶種者，或許可列農民保險扣減對象或農損補助的黑名單，用更多蘿蔔與棍子去限縮超種搶種。

相對，農產運銷的多元調控也須提前；今年農委會其實早在三個月前就嗅到警訊而有動作，但內化與外銷數量明顯不如產出，顯示調控管道急待拓展，其中就包括多年一直被菲律賓等東南亞國家取代的日本外銷市場。屏東縣香蕉每年產量逾五萬公噸，外銷卻僅一千一百公噸，主因是香蕉外銷關稅高達廿三％，根本無法與菲律賓零關稅的價格優勢競爭，台灣沒有簽訂ＦＴＡ，台灣的農產品在國際沒有競爭力，無論是透過貿易談判或提升品質賣相，政府及農民都須更積極拓展外銷市場。

此次農政單位罕見針對香蕉啟動收購，但其中幾種產銷異象顯示，不是農民無感、而是無法有感；包括政府一公斤五元收購下蕉，竟有盤商一元買蕉再轉賣政府，高雄甚至出現高價收購香蕉幫助農民的大盤商被毆的荒謬案例，更遑論有政黨或有心人士不斷放出假消息要唱衰農民、擾亂價格，對於有人賺國難財、有人落井下石打擊農產市場，政府都需徹查法辦。

官方對農產產量價格的掌控、調節，有待加把勁；更該杜絕惡性傷農的菜蟲果蟲，不能再牛步了。