荔枝保鮮賣相好 銷日身價漲數倍／上銀協助開發保色防失水技術 總統盼授權各縣市使用

〔記者歐素美、羅倩宜、吳欣恬／綜合報導〕荔枝外銷日本、韓國因需經過ＶＨＴ（蒸氣熱處理）殺蟲處理，荔枝外皮變黑、變乾，賣相不好。上銀科技協助台中青果社開發出荔枝保鮮保色技術，昨日首批荔枝從豐原啟航，運往日本。總統蔡英文出席啟運行銷記者會表示，荔枝可以用原來的樣子出口，這是台灣農業在國際上有競爭力，也展現台灣的農業實力，未來將持續努力為全台優質農產品開拓全世界的市場。
總統肯定產業攜手拚農業外交
蔡總統表示，台中市長林佳龍用心替本土農產拓展外銷管道，連帶讓台中的品牌行銷國際，台中荔枝外銷日本，價格翻漲好幾倍，為農民帶來收益。這兩年，農委會在新農業領域的努力也陸續看到成果，包括農民保險、職災保險，未來希望有更多農產品納入農業保險，這是政府的目標。她也說，很高興看到產業一起拚農業外交，「我想在這裡幫上銀開張支票，把保鮮技術授權給各縣市使用」。
台灣省青果運銷合作社台中分社理事主席陳益宗說，該社成立於二○一六年，蔡英文是首位到訪的總統，希望蔡總統繼續為產銷一元化努力，農民才不會吃虧，並繼續領導台灣農業往新南向發展。
根據農委會的資料，台灣銷日的水果以香蕉、鳳梨、芒果及荔枝為主；近十年來，鳳梨、芒果和荔枝的銷日數量變化不大，鳳梨和芒果有數百公噸至一千多公噸之間的變化，荔枝歷年約一百多公噸，香蕉則自二○○八年超過九千公噸，降為去年僅一千多公噸。
農委會指出，日本每年進口香蕉一百多萬噸，菲律賓占比超過九成，台灣約一％。主要是日本政府於二○○○年四月一日起，取消我國適用、日本給予開發中國家的優惠關稅（ＧＳＰ），我香蕉輸日關稅由十％及廿％提高為廿％、廿五％；但相對地，菲律賓與日本二○○六年簽訂經濟夥伴協定（ＥＰＡ）後，銷日香蕉關稅僅五．五％至九．一％，日本和東協簽訂自由貿易協定後，菲律賓香蕉銷日更降為零關稅，我國香蕉在價格上的競爭更顯劣勢。
日本目前針對我國外銷荔枝課徵關稅五％、芒果三％、鳳梨十七％，香蕉則分為四至九月廿％，十月至隔年三月廿五％。
北中南東將設冷鏈設施 拓展外銷
農委會國際處副處長林家榮指出，我水果銷日問題也在於，攸關水果上架保鮮期的冷鏈技術待改進。農委會主委林聰賢表示，將在北中南東建立冷鏈設施，拓展外銷。
林國榮也提到，已向日方提出愛文和海頓以外的芒果品種、紅肉火龍果及芭樂等三種水果銷日申請案，但尚未獲得通過。