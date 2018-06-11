《愛肝加油站》防B肝垂直傳染胎兒 第3孕期可服抗病毒藥

2018-06-11

文／許金川

Q：我是一位媽媽，也是慢性B型肝炎帶原者，女兒今年36歲，因生產垂直傳染，她也有B肝帶原，我一直覺得對她很虧欠。

現在她懷孕了，由於她的B肝病毒量很高，相當擔心會將B肝病毒傳給寶寶，請問除了B肝疫苗之外，還有什麼辦法可以避免寶寶感染B肝病毒？

A：以往B肝疫苗沒有普及施打，也沒有B肝抗病毒藥物可使用，B肝帶原媽媽很難避免母體垂直傳染的發生，特別是e抗原陽性的媽媽，寶寶成為B肝帶原者的機率更高達90％。

從民國75年起，B肝疫苗全面推廣，新生兒在出生後6個月內要完成3劑B肝疫苗，在此政策落實後，目前33歲以下新生代的B肝帶原率已降至1％以下。

此外，如果母親e抗原陽性，代表血液內的B肝病毒量多，此時還會在嬰兒出生24小時內施打B肝免疫球蛋白，加強保護新生兒，避免感染B肝。

不過，即便如此，免疫防護還是有不足之處。當媽媽體內的B肝病毒濃度太高，寶寶可能在母體內就已感染B肝病毒，也可能在生產過程中，B肝病毒經由胎盤或產道傳給新生兒。

有鑑於此，健保署在今年2月1日起，對B肝病毒高於百萬的孕婦，自懷孕第28週至第32週起，給付惠立妥（Tenofovir）或喜必福（Telbivudine）其中一種抗B肝病毒藥物，可給付至產後4週，預期能使孕婦血中B肝病毒量明顯降低，也可有效降低媽媽將B肝病毒傳給新生兒的機率。

有了B肝疫苗、B肝免疫球蛋白，以及媽媽從第三孕期起服用抗病毒藥物等3道防線，相信能帶給新生兒全方位的防護。

但要特別注意的是，媽媽停藥之後，要密切追蹤肝指數的變化。必要時加驗B肝病毒量，以監測B肝病毒有無再竄升搗亂。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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