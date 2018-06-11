高雄月子中心 2嬰兒群聚感染腸病毒

2018-06-11

記者方志賢、林惠琴／綜合報導

月子中心爆腸病毒群聚感染！高雄市一間月子中心多名新生兒出現體溫異常、躁動症狀，已至少兩名新生兒確診感染腸病毒。

高雄市衛生局表示，該月子中心成立約兩年，平時照顧近20名新生兒，今年5月有一名新生兒被通報腸病毒重症，後來排除是重症病例，但仍確診腸病毒伊科病毒11型，並且兩週內已有多名新生兒陸續出現體溫異常、躁動症狀。

衛生局指出，該月子中心已至少兩名新生兒確診感染腸病伊科病毒11型，出現腸病毒群聚感染，但確診、疑似感染新生兒均已康復，並由家人帶回家照顧。

衛生局研判，新生兒可能是遭感染腸病毒，但症狀不明顯而未能發覺的訪客、親人或照顧者所傳染，加上該月子中心內部管控措施不當，進而造成腸病毒群聚感染。

衛生局疾管處長潘炤穎說，疫情發生後，立即要求該月子中心新生兒「只出不進」，並於3日內完成軟硬體管控措施，包括照顧人員落實洗手、穿著隔離衣，產婦自主健康管理，加強訪客健康監控，以及環境清潔消毒。

衛生局已啟動加強全市產後護理之家及坐月子中心的腸病毒防治措施，並提醒準媽媽們留意自身及新生兒健康，包括產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染等症狀，應配戴口罩與正確勤洗手，並應與嬰幼兒採取適當保護隔離，避免直接觸摸嬰兒、摟抱寶寶前記得「洗手、洗臉、換衣服」！

衛福部疾管署副署長羅一鈞也強調，今年全國累計10例腸病毒重症，其中5例為新生兒，提醒成人感染腸病毒可能無症狀，嬰兒則可能引發敗血症，民眾接觸新生兒時，應注意換衣服、肥皂洗手等衛生措施，並避免抱抱、親親等過於親密的舉動，以免造成腸病毒傳染。