熱中暑昏迷 先散熱再送醫

2018-06-11

記者歐素美、林惠琴／綜合報導

天氣炎熱，小心熱傷害！一名7旬老翁日前到田裡工作時，因水分補充不足倒臥田中，被民眾發現、家人緊急將他送醫，研判是中暑導致昏迷。醫師提醒，面對熱傷害患者，應儘速移到陰涼處，並用冷水擦拭身體或將衣服弄濕散熱，再以風扇加強散熱；若患者意識不清，要迅速送醫。

70歲老翁日前長時間在田裡工作，因氣候持續高溫，加上水分補充不足，不幸倒臥在田裡，被民眾發現，家人緊急將他送至豐原醫院急救。

豐原醫院急診室代理主任林技政表示，該名老翁被送到急診室時，身上有輕微壓傷，體溫41度，呼叫時沒有什麼反應、意識不清，研判是中暑導致昏迷，立刻將患者衣服弄濕，甚至急救床的床單也弄濕，再開電風扇加強散熱，在無藥物治療情況下，體溫很快地下降至38度，並逐漸恢復正常。

林技政說，夏季常見長者在田裡工作、因天氣炎熱而中暑。有些人自認以前在田裡工作好幾小時都沒問題，忘了隨著年齡增長，身體機能逐漸退化、散熱機制不佳，或是有多重共病，同時服用利尿劑、三環抗鬱劑、抗精神病等藥物，導致出汗不易。

林技政指出，若民眾在熾熱環境下，突然出現體溫升高、脈搏變快、瞳孔縮小、昏迷等症狀，應儘速移到陰涼處，以免身體持續接收熱能，並可用冷水擦拭身體或將衣服弄濕，再以風扇加強散熱；若患者意識不清，宜迅速送醫。

根據衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，6月因熱衰竭、熱痙攣、中暑等熱傷害掛急診累計已達168人次，若高溫持續，整個6月有機會超過去年同期的441人次。

衛福部國健署提醒，民眾可運用寬邊帽或陽傘、太陽眼鏡、涼爽透氣的衣物、擦防曬乳、帶水瓶等5裝備預防熱傷害，建議穿著考慮舒適的棉質服裝或避免紫外線照射的功能性服裝，並於外出前20分鐘使用防曬乳，可選擇防水且SPF30或更高防曬係數者，每2小時補充1次，且記得每天至少飲用2000CC的白開水。