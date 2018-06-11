丟棄近盲老犬 2動保員停職調查

2018-06-11

動保團體痛斥新北收容所殘酷冷血

〔記者陳文嬋、陳心瑜／綜合報導〕陳姓民眾在新北八里渡船頭工廠走失近盲老瑪爾濟斯「唐唐」，新北市公立收容所收到唐唐後，竟載往荒山丟棄，所幸動保社團協尋，及時找回在草叢中發抖的唐唐。動保團體痛斥收容所殘酷冷血，新北動物保護防疫處長陳淵泉坦言確有疏失，已祭出處分，未來會將入所動物的三聯單編號上網，力求流程公開透明。

收容後卻載往荒山丟棄 新北官員坦承疏失

唐唐七日在八里渡船頭工廠附近走失，陳男尋找未果，後來得知被好心人送至八里消防隊，並轉送新北市八里區公立動物之家，立即前往領狗。動物之家謊稱未收到該犬，陳男有疑，報警調查，才得知動物之家不到廿四小時，就將唐唐載至林口與五股交界的荒山中丟棄。頓時火大，貼文至八里當地社團協尋，唐唐被發現時，孤伶伶地躲在草叢中發抖。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，該案發生後，許多人轉貼至該小組檢舉，表達不滿。他痛批說老犬沒有野外謀生能力，更何況唐唐患有白內障幾近失明，嗅、聽覺也都不好，遭棄置山區，形同讓牠等死，冷血且毫無人性，「不知還有多少傷病老犬被這樣丟棄」，呼籲新北市長朱立倫應嚴懲失職人員，新北市動保處長下台負責。

倪京台指出，流浪貓犬零撲殺政策去年實施後，各縣市政府收容所多數已呈飽和，衍生許多更可怕的問題，政府應與民間團體合作，深入校園推廣動保教育，並多舉辦定期認養活動。

動保團體︰流浪貓犬零撲殺後 衍生問題多

陳淵泉說明，依照處理流程，動物入所後必須由所方填寫「入所三聯單」，但相關人員便宜行事，發現唐唐未植入晶片後，便將其丟棄山區，確有疏失。他已將八里動物之家的彭姓駐區獸醫調離現職，陳姓、孫姓兩名動保員停止勤務，陳姓動保員已自請離職；至於動保團體要求他下台負責，一切靜待調查。

他也表示，八里動物之家收容量為一百三十隻犬貓，目前只有七成收容量，並無爆滿的問題。