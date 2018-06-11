水果盛產價崩跌／農委會搶救 蕉價漸回穩

2018-06-11

〔記者吳欣恬、萬于甄／綜合報導〕今年少雨天熱，部分農產大豐收，其中香蕉因農民搶種，產量暴增價跌，農委會出手收購搶救，但台北農產運銷公司昨天香蕉批發價平均每公斤十三．一元，尚未達到農委會副主委陳吉仲上週喊出的十五元目標，但已是六月以來的新高。除了香蕉，包括百香果、白肉火龍果及木瓜等水果，也都比去年同期下跌四至五成左右，紅肉火龍果、鳳梨和愛文芒果下跌約三成，樂了消費者，苦了農民。

北農昨天水果交易平均價每公斤卅四．一元，比去年同期減少十二％。香蕉批發價十三．一元，比去年同期下跌六十九．二％；木瓜十五．四元，下跌五十五．五％；百香果五十八．七元，下跌四十三％；白肉火龍果卅六．四元，下跌卅七．二％；紅肉火龍果卅六．三元，下跌廿九％；鳳梨十七．七元，下跌廿四．八％；愛文芒果六十一元，下滑廿四．二％。

農糧署副署長蘇茂祥指出，目前香蕉產地Ａ級品收購價已上漲到每公斤八元，有信心下週價格還會有起色。

鳳梨外銷順暢 產地價比成本價高

農委會表示，鳳梨產期已逐漸自高屏北移往嘉義、雲林、南投，也將以內銷為主，近期產地價每公斤十至十二元、外銷價十七元，都高於生產成本七．四元。農委會強調，鳳梨外銷順暢，加工需求多元，包括鳳梨餡料、果汁及果乾等，也帶動產地價格回穩。農民如果有意願配合外銷或加工，建議加入契作輔導體系。

行政院長賴清德昨出席「台灣愛文芒果之父」鄭罕池告別式時表示，農產豐收如同老天爺送給農民的紅利，千萬不能因為量多價跌，讓農民白忙一場，他要求農委會掌握農產市場價格，協助果農行銷。

鄭罕池是在五十多年前從美國引進愛文芒果，讓台南玉井成為台灣的芒果之鄉。