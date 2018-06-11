一期稻搶收價跌 農糧署籲稻熟再割

2018-06-11

濕穀增烘乾成本 收購價被壓低 稻農別急於一時

〔記者吳欣恬、陳彥廷、王俊忠／綜合報導〕今年五、六月溫度高且雨水少，稻米產量預估將增加兩成，加上颱風大雨預報不斷，上週起一期稻作進入主要收成期的嘉南地區，不少稻農提前搶割，導致濕穀水份偏高，進而影響烘乾機效能及收購價。農糧署坦言「狀況確實滿嚴重」，呼籲稻農等稻穀轉黃成熟了再收，可賣到好價錢；就算遇上天災，政府收購災害穀加上現金救助，也不會影響收益。

國內一期稻作收成時間自南而北，目前高屏差不多收畢；嘉南剛進入大收，已收了約三、四成，估六月下旬結束；雲林、彰化剛開始收穫。

由於上週氣象預報可能有颱風，加上本週進入梅雨季，嘉南地區出現搶割潮。稻穀濕度仍高，烘乾時間比平常多出兩倍。為反映多出來的油料成本，糧商壓低收購價。

農糧署糧食儲運組組長黃昭興說，如果是黃熟的稻穀，濕度在卅％以下，價格如低於每百台斤九百五十元，可以選擇繳交公糧。但未完熟即採收（青割），就算繳公糧，換算乾穀重量也會變低，每百台斤只有八百多元。

屏東今年開盤曾達每百台斤一千零五十元，但隨產量漸增，價格開始下滑，昨天屏東收購價約九百卅元左右。崁頂農民小林指出，價格本來就會隨產量下滑，稻農卻常自己嚇自己，造成恐慌，一窩蜂「搶機器搶割搶烘」，水份偏高自然影響價格。

憂颱風搶割搶烘 嘉南稻穀要北運烘乾

黃昭興指出，稻農搶收大量青割，造成嘉義、台南等地的烘乾機運作不及，「都收不下了」，但稻穀採收後如未在當天即時烘乾，就可能酸敗影響品質，農糧署已安排調運計畫，將稻穀北運至桃竹苗等地烘乾。

小林建議政府明定增加一％濕度，就減少收購價，才能有效抑制農民搶割。農糧署南區分署副分署長黃怡仁表示，濕度分價措施已實行數年，糧商及農會須在收購現場公開價格。但盛行於高屏的田邊交易，採買斷方式，農民容易被稻米搬運商喊價牽著走，建議農民向農會或糧商洽詢時價。

農糧署呼籲稻農，要等稻穀轉黃成熟了再收，米粒飽滿重量增加，烘乾後損失的重量少（折穀率高），價錢也高。若遇大雨颱風受災，政府會以比公糧低一元的價格收購災害穀，加上地方政府勘災後，每公頃一萬八千元的現金救助，農民不用擔心影響收益。