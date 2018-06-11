老爸兼同窗 中國科大3對親子檔一起畢業

2018-06-11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國科技大學新竹校區昨天畢業典禮上，有三對親子檔一同畢業！

其中，本身是電機工程碩、博士的五十五歲羅聰明，曾在中山科學研究院資訊通信研究所服務廿幾年，目前是中國科技大學電腦與通訊系主任，但他卻跟著女兒羅心彣攻讀該校視覺傳達設計研究所，昨天取得碩士學位。

羅聰明表示，兩年的跨領域學習，創意思維幫助他突破工科教育訓練的限制，獲益良多；但他也自曝「年紀大有差」，雖然邏輯思考較周延，但創意、天分和記憶力不如女兒。有次考前認真準備三週，女兒考前三天抱佛腳，竟然只考輸他一分；另一次交創意攝影作業，他挖空心思做了一週，女兒前一晚才動手，結果老師評他的作品普通，女兒卻拿全班最高分。羅心彣趕緊說創意是很主觀的，沒有標準啦！

該校進修學院二技企管系的父子檔葉日彬、葉佳樺，從二專企管科便一起就學，同窗四年全勤，父親還以全班第一名的成績畢業。

五十七歲的葉日彬之前曾兩度進修專科學校，都因經常加班，只得輟學；後來他自行創業投資不動產，決定實現大學夢想，跟著兒子重返校園。

六十三歲就讀該校樂齡大學的陳枝銘，昨天也和進修學院企管系第一名畢業的女兒陳采羚，一同領畢業證書；父女倆互相鼓勵，也互相成就。