闊別75年 4個留日「老同學」重聚首／清大教授王俊秀花4年邀集 92歲翁回校園話當年

2018-06-11

〔記者洪美秀／新竹報導〕這是一場闊別七十五年的同學會！

高齡九十二歲的呂銀海、王坤玉、李錦上與傅仰城，在日治時期獲日本海軍第六燃料廠招募前往日本留學，學習能源、化學、數學等專業知識，由於燃料廠原址目前是清華大學校園，某個程度上，他們可說是清大最早的「留學生」，清大教授王俊秀特別花了四年找到大家，邀集相聚，四人重聚記述過往都感慨萬千。

日治時期日本海軍燃料廠總廠原設在高雄，後改設新竹，現在新竹市公道五路與東美路交界的大煙囪，就是見證這段歷史的最佳舊物；而清華大學校園內的成功湖及名人堂等場域，七十五年前是日本海軍第六燃料廠廠址。

王俊秀表示，四年前他著手整理及著寫清大「清華園」歷史，得知當時日本在台灣招募約十五、十六歲的學生，前往日本四日市第二海軍燃料廠工員養成所留學。第六燃料廠招收台灣學生共四十九人，稱為「台灣六燃見習科」第一期學生；這群學生先在新竹的「保甲所」受訓八個月，一九四三年三月搭船前往日本，途中遭美軍在彭佳嶼海域襲擊沉船，獲救後於一九四三年四月順利抵日留學，隔年三月卅日畢業，回台後即分發到高雄、新竹、台北等地。

王俊秀說，這批第一期留學日本的台灣學生回國後各自分散。他依據史料查訪得知，第一期學生中還有七人活著，其中四人呂銀海、王坤玉、李錦上及傅仰城，透過聯繫，昨天在清華大學重聚。

四人昨坐在清大校園內，不復十五、六歲少年郎的精壯模樣，也認不出當年新竹的原貌。回到日本海燃廠僅存的大煙囪前，依稀記得六燃廠是供應附近眷舍洗澡及發電的發電廠，裡面有水泥狀的「煤槽」，是為儲存煤炭來發電的。

王俊秀指出，四個人中最有詩人氣息的李錦上，作過很多優美詩詞，也因他擅於作詩及利用俳句吟詩，仍保留很多當年在日本留學與友人的往返書信，這些文獻已由國家文學館典藏；王坤玉住新竹，是公務員退休；呂銀海從事機械設計，擔任顧問退休；傅仰城經商，在日本及台灣都擁有公司。未出席的王砒經營農場，則因有事未能參加同學會。