拚命保胎！ 「紅斑性狼瘡」27週產女

2018-06-10

記者蔡淑媛／台中報導

36歲的黃小姐罹患紅斑性狼瘡，懷孕時嚴重發病又罹患子癲前症，住院安胎仍因胎兒生長停滯，27週時剖腹產下僅8百公克的女兒，期間歷經肺積水、心衰竭、3次血漿置換，一度發出病危通知，但為能親手抱女兒，一一渡過難關，終於能一起回家，現在女兒一歲健康活潑。

黃小姐罹患紅斑性狼瘡控制穩定，曾嘗試懷孕2年失敗，原以為此生無子，去年成功自然受孕，喜出望外，但懷孕4個月就發病，5個月罹患子癲前症，出現嚴重宮縮，住院安胎，出現肺積水、心包膜積水，正壓氧、血漿置換治療，都努力挺過。

黃小姐安胎臥床3週，一天喝上5包雞精、吃牛肉，即使身體虛弱仍努力把握時間為腹中女兒補充營養，在27週時仍因生長停滯，提前剖腹生產，產下體重僅800公克、身高34公分的女兒，幸運的是雖是極低體重早產兒，出生時狀況良好，之後在醫護努力照顧下也未出現併發症。

住保溫箱2個月 今健康成長

不過黃小姐產後病情嚴重再次進行血漿置換術，並發出病危通知，後來在免疫藥物治療下，病情逐漸穩定，她說，女兒在保溫箱住了2個月，一直為她加油打氣，「拚了命才把她生出來」，最後終於抱到女兒，非常感動，昨天黃小姐與先生帶女兒回台中榮總回娘家活動，參加寶寶爬行障礙賽，活潑好動。

台中榮總兒童部主任林明志指出，台灣因為晚婚、高齡孕婦及人工生殖，每10個新生兒就一個早產，其中有1/4是1500公克以下，國內醫療進步，9成都能無併發症出院，但仍要持續觀察運動與認知，經早療都能和一般小朋友無異。