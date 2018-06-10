台大提訴願 教部︰仍應重啟校長遴選

2018-06-10

〔記者林曉雲／台北報導〕台大昨召開校務會議，針對教育部要求台大重啟校長遴選，台大拒絕並在六月四日提出訴願，擬以司法程序促使教育部聘任管中閔為台大校長；會中報告此案，依律師意見，提訴願最快三個月可解決，但如訴願、行政訴訟均敗訴，估約兩年；教育部強調，即使台大提出訴願，也應即刻重啟校長遴選。

教育部回應，台大校長遴選有重大瑕疵，理應重啟校長遴選，台大拒絕並已提出訴願，教育部也會做好打行政訴訟的準備；教育部強調，訴願法第九十三條第一項規定，原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。即使台大提出訴願，也應即刻重啟校長遴選。

另外，台大校長遴選委員會組織及運作要點第十八點規定，「校長當選人因故無法就職時，由原校長職務代理人代行校長職權，並由原遴選委員會重新辦理遴選事宜。」教育部呼籲台大及遴委會注意遴選責任與依法行政，儘速重啟校長遴選。

台大校長遴選委員會於一月五日選出管中閔教授為校長當選人，隨即爆出管中閔未揭露兼職台灣大獨董等三職，校長遴選委員蔡明興為台灣大副董，形成「副董選獨董」之情況；教育部以遴選程序有重大瑕疵、對其他候選人不公平為由，將全案退回台大校長遴選委員會、要求重啟遴選，但台大拒絕並提出訴願。

台大校務會議 擬打司法戰

雖台大目前沒有校長，但代理校長郭大維昨天報告台大校務如常推動，且校內有諸多亮眼的表現；例如海洋所謝志豪教授跨國團隊發表生物交互作用及系統穩定性研究，榮登Nature雜誌、化工系童國倫教授團隊榮獲美國匹茲堡發明競賽金牌獎等。

主秘林達德說明，台大在六月四日提出訴願，估需時三到五個月，如訴願被駁回，就提行政訴訟，一審需時六個月到一年，二審需時六個月，但如果行政訴訟均敗訴，台大會向大法官會議聲請釋憲，需時六個月到一年。

有校務會議代表提案將校長遴選爭議列入校史，但引發諸多教授反對及質疑，郭大維提出修正案，只成立工作小組蒐集資料，但是否列入校史，待事件結束之後，再由校務會議討論決定，獲六十九票同意通過。