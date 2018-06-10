法界︰單純轉發也罰太苛了 學界︰立法恐傷害言論自由

2018-06-10

〔記者吳政峰、劉力仁／台北報導〕綠委擬修社會秩序維護法，把網路散布假新聞納入處罰範圍，法界指社維法處罰「故意或過失」行為，若單純轉傳也受罰，恐有過苛之虞。傳播學者認為立法恐對言論自由造成傷害。

交通大學科法學院特聘教授林志潔認為，若傳播假新聞侵害國家安全、個人生命、群體恐慌，確實有必要規範，但應以侵害言論自由最小尺度為限。

林志潔指出，目前已有製造假新聞的罰則，散落在刑法、證交法、選罷法等各法內，但「散布」者無處罰，能夠理解綠委的立法意旨，但應明確僅處罰造成重大且具體危險的行為。林也呼籲立法院應儘速通過數位通訊傳播法，課予業者下架假新聞的義務，正本清源。

士林地檢署檢察官翁偉倫表示，若真要增修假新聞條款，應在構成要件中增加「明知」、「影響公共安寧」、「造成公眾恐慌」等故意犯具體危險，若只是在不損害他人前提下轉傳玩笑話，卻也要受罰，範圍太廣。

處罰故意製造假新聞為限

曾任法官、檢察官的律師李善植也對修法持保留態度，建議將假新聞的製造者納入刑法妨害秩序罪章規範，處罰「故意製造假新聞者」為限，避免誤傷單純轉傳的民眾。

台大新聞所教授林麗雲表示，立法打擊假新聞，可能限制了言論自由，應由政府、公民團體、個人、媒體提供正確資訊，網路平台成立除錯專區，提出澄清。對於惡意傳播假新聞者，個人部分透過司法處理。若外國機構對我國有系統地傳播假新聞，應由國安單位調查。

優質新聞發展協會理事長、中正大學傳播系教授胡元輝表示，國外主要透過自律機制，譬如德國要求網路社群要建立申訴平台，若申訴者提出的內容具體，申訴平台必須一天內回覆，如果內容模糊，七天內查證後回覆，逾時重罰，可供參考。